Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2025
16:54 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/khimki-2040729025.html
Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города
Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города
химки (городской округ в московской области)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" в Химках пройдет торжественное открытие выставки "Семья Героя", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Экспозиция состоит из 43 портретов семей участников специальной военной операции. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки. Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО. Создание данного проекта – инициатива самих семей бойцов. Воплотить идею в жизнь помог штаб комитета семей воинов Отечества Химок. Автором всех фоторабот выступила химчанка Карина Лактина. Торжественное открытие экспозиции пройдет 10 сентября в 16:00, вход свободный. Увидеть выставку сможет любой желающий до 1 ноября.
химки (городской округ в московской области)
2025
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиФотовыставка "Семья Героя"
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Фотовыставка "Семья Героя"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" в Химках пройдет торжественное открытие выставки "Семья Героя", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Экспозиция состоит из 43 портретов семей участников специальной военной операции. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки.
Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО.
Создание данного проекта – инициатива самих семей бойцов. Воплотить идею в жизнь помог штаб комитета семей воинов Отечества Химок. Автором всех фоторабот выступила химчанка Карина Лактина.
Торжественное открытие экспозиции пройдет 10 сентября в 16:00, вход свободный. Увидеть выставку сможет любой желающий до 1 ноября.
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
