Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города
Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2025
Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города
09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" в Химках пройдет торжественное открытие выставки "Семья Героя", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Экспозиция состоит из 43 портретов семей участников специальной военной операции. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки. Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО. Создание данного проекта – инициатива самих семей бойцов. Воплотить идею в жизнь помог штаб комитета семей воинов Отечества Химок. Автором всех фоторабот выступила химчанка Карина Лактина. Торжественное открытие экспозиции пройдет 10 сентября в 16:00, вход свободный. Увидеть выставку сможет любой желающий до 1 ноября.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" в Химках пройдет торжественное открытие выставки "Семья Героя", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Экспозиция состоит из 43 портретов семей участников специальной военной операции. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки.
Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО.
Создание данного проекта – инициатива самих семей бойцов. Воплотить идею в жизнь помог штаб комитета семей воинов Отечества Химок. Автором всех фоторабот выступила химчанка Карина Лактина.
Торжественное открытие экспозиции пройдет 10 сентября в 16:00, вход свободный. Увидеть выставку сможет любой желающий до 1 ноября.