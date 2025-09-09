https://ria.ru/20250909/khimki-2040729025.html

Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города

Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2025

Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города

В выставочном комплексе "Артишок" в Химках пройдет торжественное открытие выставки "Семья Героя", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:54:00+03:00

2025-09-09T16:54:00+03:00

2025-09-09T16:54:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040727375_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_10e06958a69a9e038c0ea9b8a9b70836.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" в Химках пройдет торжественное открытие выставки "Семья Героя", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Экспозиция состоит из 43 портретов семей участников специальной военной операции. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки. Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО. Создание данного проекта – инициатива самих семей бойцов. Воплотить идею в жизнь помог штаб комитета семей воинов Отечества Химок. Автором всех фоторабот выступила химчанка Карина Лактина. Торжественное открытие экспозиции пройдет 10 сентября в 16:00, вход свободный. Увидеть выставку сможет любой желающий до 1 ноября.

https://ria.ru/20250908/khimki-2040474212.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)