ХАМАС возложило ответственность за удар в Дохе на США
2025-09-09T20:55:00+03:00
КАИР, 9 сен – РИА Новости. США несут совместную с Израилем ответственность за атаку по жилым резиденциям членов политбюро палестинского движения ХАМАС, заявило движение во вторник вечером. "Американская администрация несет совместную с Израилем ответственность за это преступление, поскольку она всегда поддерживает агрессию и преступления (еврейского государства – ред.) против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС. Ранее МВД Катара подтвердило, что взрывы в разных частях Дохи, которые раздались во вторник днем, были связаны с израильскими атаками на жилые резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС, в результате чего погиб один сотрудник сил внутренней безопасности Катара и несколько получили ранения.
