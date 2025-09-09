https://ria.ru/20250909/khamas-2040786002.html

ХАМАС возложило ответственность за удар в Дохе на США

в мире

израиль

катар

сша

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

доха

КАИР, 9 сен – РИА Новости. США несут совместную с Израилем ответственность за атаку по жилым резиденциям членов политбюро палестинского движения ХАМАС, заявило движение во вторник вечером. "Американская администрация несет совместную с Израилем ответственность за это преступление, поскольку она всегда поддерживает агрессию и преступления (еврейского государства – ред.) против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС. Ранее МВД Катара подтвердило, что взрывы в разных частях Дохи, которые раздались во вторник днем, были связаны с израильскими атаками на жилые резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС, в результате чего погиб один сотрудник сил внутренней безопасности Катара и несколько получили ранения.

