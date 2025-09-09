Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/khamas-2040785576.html
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе
Шесть человек погибли в результате израильских ударов по столице Катара Дохе во вторник днем, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:53:00+03:00
2025-09-09T20:53:00+03:00
в мире
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
израиль
доха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате израильских ударов по столице Катара Дохе во вторник днем, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хайю, говорится в заявлении ХАМАС, которое получили РИА Новости. "Среди братьев - погибших мучеников Джихад Лабад (Абу Биляль) – директор офиса доктора наук Халиля аль-Хайи, Хуммам аль-Хайя (Абу Яхья) – сын доктора наук Халиля аль-Хайи, Абдулла Абдул Вахид (Абу Халиль) – сопровождающий, Муамин Хассуна (Абу Омар) – сопровождающий, Ахмед аль-Мамлюк (Абу Малик)", - уточняется в заявлении. "Мы также скорбим по погибшему капралу Бадру Сааду Мухаммеду аль-Хмейди ад-Доссери", - добавили в ХАМАС.
https://ria.ru/20250909/netanjahu-2040778174.html
израиль
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе, израиль, доха
В мире, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, Израиль, Доха
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе

ХАМАС: шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате израильских ударов по столице Катара Дохе во вторник днем, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хайю, говорится в заявлении ХАМАС, которое получили РИА Новости.
"Среди братьев - погибших мучеников Джихад Лабад (Абу Биляль) – директор офиса доктора наук Халиля аль-Хайи, Хуммам аль-Хайя (Абу Яхья) – сын доктора наук Халиля аль-Хайи, Абдулла Абдул Вахид (Абу Халиль) – сопровождающий, Муамин Хассуна (Абу Омар) – сопровождающий, Ахмед аль-Мамлюк (Абу Малик)", - уточняется в заявлении.
"Мы также скорбим по погибшему капралу Бадру Сааду Мухаммеду аль-Хмейди ад-Доссери", - добавили в ХАМАС.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе
Вчера, 20:01
 
В миреХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в ДохеИзраильДоха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала