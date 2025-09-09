https://ria.ru/20250909/khamas-2040785576.html
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе
Шесть человек погибли в результате израильских ударов по столице Катара Дохе во вторник днем, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа... РИА Новости, 09.09.2025
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате израильских ударов по столице Катара Дохе во вторник днем, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хайю, говорится в заявлении ХАМАС, которое получили РИА Новости. "Среди братьев - погибших мучеников Джихад Лабад (Абу Биляль) – директор офиса доктора наук Халиля аль-Хайи, Хуммам аль-Хайя (Абу Яхья) – сын доктора наук Халиля аль-Хайи, Абдулла Абдул Вахид (Абу Халиль) – сопровождающий, Муамин Хассуна (Абу Омар) – сопровождающий, Ахмед аль-Мамлюк (Абу Малик)", - уточняется в заявлении. "Мы также скорбим по погибшему капралу Бадру Сааду Мухаммеду аль-Хмейди ад-Доссери", - добавили в ХАМАС.
Шесть человек погибли при ударах Израиля по Дохе
