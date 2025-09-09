https://ria.ru/20250909/khamas-2040715129.html
Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре
Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре - РИА Новости, 09.09.2025
Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находятся в Катаре, информации о результатах ударов еще нет,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:28:00+03:00
2025-09-09T16:28:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
катар
израиль
хамас
в мире
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находятся в Катаре, информации о результатах ударов еще нет, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на израильский источник."Израиль атаковал лидеров движения ХАМАС, которые находились в Катаре, в том числе Халиля аот-Хайю и Джабарина. Результаты атаки еще ожидаются", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20250909/izrail-2040715424.html
катар
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, израиль, хамас, в мире, удар израиля по делегации хамас в дохе
Катар, Израиль, ХАМАС, В мире, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре
ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Дохе