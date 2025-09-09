https://ria.ru/20250909/khamas-2040715129.html

Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре - РИА Новости, 09.09.2025

Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находятся в Катаре, информации о результатах ударов еще нет,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:28:00+03:00

2025-09-09T16:28:00+03:00

2025-09-09T17:49:00+03:00

катар

израиль

хамас

в мире

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находятся в Катаре, информации о результатах ударов еще нет, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на израильский источник."Израиль атаковал лидеров движения ХАМАС, которые находились в Катаре, в том числе Халиля аот-Хайю и Джабарина. Результаты атаки еще ожидаются", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20250909/izrail-2040715424.html

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, израиль, хамас, в мире, удар израиля по делегации хамас в дохе