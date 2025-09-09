https://ria.ru/20250909/kazachestvo-2040714345.html

В СЗФО прошел президиум Совета при президенте РФ по делам казачества

В СЗФО прошел президиум Совета при президенте РФ по делам казачества - РИА Новости, 09.09.2025

В СЗФО прошел президиум Совета при президенте РФ по делам казачества

В здании правительства Калининградской области под председательством помощника Президента РФ Дмитрия Миронова состоялось заседание президиума Совета при... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:25:00+03:00

2025-09-09T16:25:00+03:00

2025-09-09T16:34:00+03:00

российское казачество

российское казачество

калининградская область

северо-кавказский федеральный округ

сзфо

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040653393_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c051fc32aec1cf72c796d89e775df29.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В здании правительства Калининградской области под председательством помощника Президента РФ Дмитрия Миронова состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по делам казачества. Об этом сообщает портал "Российское казачество".Среди главных вопросов повестки дня были: участие российского казачества в СВО, совершенствование работы с казачьей молодежью, аспекты работы с потомками казаков-соотечественников, проживающих за рубежом, развитие казачества в Северо-Западном федеральном округе и другие темы.Открывая заседание, Дмитрий Миронов отметил, что сейчас особую важность приобретает опора государства на российское казачество."С учетом изменяющейся внешнеполитической обстановки особую важность приобретает упор государства на патриотические силы, в первую очередь на российское казачество", – сказал Миронов.Председатель совета напомнил, что Северо-Западное войсковое казачье общество – самое молодое и быстроразвивающееся среди казачьих войск в составе Всероссийского казачьего общества. Кроме того, Дмитрий Миронов подчеркнул, что в истории западного форпоста страны было немало славных страниц, связанных с подвигами казаков. Но главное, по словам Миронова, это то, что происходит сейчас, – в первую очередь участие казаков в специальной военной операции.Затем перед участниками заседания выступил заместитель председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка."Глава государства неоднократно подчеркивал, что казаки всегда верой и правдой служили Отечеству, отважно и героически сражались за его свободу и независимость. В настоящее время казачество выступает не только хранителем духовных и культурных традиций, но и современным институтом гражданского общества, способным эффективно отвечать на вызовы времени", – отметил Юрий Чайка.В ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по делам казачества от имени полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана приветственное слово зачитал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев.В приветственном слове было отмечено, что создание Северо-Западного войскового казачьего общества стало долгожданным событием для всех казаков. Также Александр Гуцан в своем послании сообщил о совместной работе, которая ведется в регионе, по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества."Органами исполнительной и законодательной власти в наших регионах, а также органами местного самоуправления в тесном взаимодействии с казачьими организациями ведутся работы по реализации Стратегии госполитики Российской Федерации в отношении российского казачества. Также осуществляется общественный контроль за реализацией соответствующих планов мероприятий. Для этого совершенствуется система административных и общественно-консультативных подразделений на всех уровнях власти", – в частности, отмечается в послании полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.К присутствующим на заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества обратился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он поблагодарил всех казаков области и подчеркнул, что деятельность казачьих обществ имеет особое стратегическое значение для жизни всего региона."Ежегодно из бюджета области мы выделяем субсидии для поддержки казачьих обществ. И в этом году мы делаем особый подход: формируем новые направления с учетом реалий, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и с учетом внешних угроз наших соседей, которые мы видим и чувствуем. Потому что работа казачества сегодня – это не только внутренняя безопасность региона, но и безопасность нашего внешнего периметра", – рассказал Алексей Беспрозванных.В завершение открытой части заседания с приветствием и духовным напутствием к собравшимся обратился председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.Он отметил мужество и стойкость бойцов специальной военной операции, а также совершаемый ими подвиг. По словам митрополита, свершения казаков на поле боя демонстрируют не только воинскую доблесть, но и духовное свидетельство верности Богу, долгу и присяге.Кроме того, митрополит призвал сделать все возможное, чтобы духовная жизнь и участие в Божественной литургии стали неотъемлемой частью жизни каждого казака."Истинная сила казака рождается не на поле брани, а в тишине храма и домашней молитве. Именно здесь, через участие в литургической жизни, в спасительных таинствах исповеди и причастия, воинам и их семьям подается та благодать, то мужество и тот душевный мир, которые позволяют выстоять перед любыми испытаниями", – рассказал председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

https://ria.ru/20250725/sovet-2031523847.html

https://ria.ru/20250617/pravitelstvo-2023322706.html

калининградская область

северо-кавказский федеральный округ

сзфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, калининградская область, северо-кавказский федеральный округ, сзфо, русская православная церковь