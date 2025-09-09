https://ria.ru/20250909/katmandu-2040645962.html
Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду
Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду
Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду
Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность в стране ряда крупных социальных сетей, проникли в здание...
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность в стране ряда крупных социальных сетей, проникли в здание отеля Hilton в Катманду, над территорией отеля видно задымление, информирует местный портал Khabarhub. Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. "Во вторник демонстранты атаковали отель "Hilton" в Катманду. Свидетели сообщили, что протестующие бросали камни в стеклянный фасад здания, прежде чем проломить главные ворота и ворваться в помещение", - говорится в публикации портала. Отмечается, что внутри отеля находятся "сотни протестующих". Над территорией отеля поднимались клубки дыма, но по словам портала, неясно, начался пожар внутри здания или во дворе.
непал
катманду
Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду
Участники антиправительственных беспорядков проникли в отель Hilton в Катманду