https://ria.ru/20250909/katmandu-2040645962.html

Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду

Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду - РИА Новости, 09.09.2025

Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду

Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность в стране ряда крупных социальных сетей, проникли в здание... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:37:00+03:00

2025-09-09T12:37:00+03:00

2025-09-09T12:41:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040646460_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97679e0aae9701c31a09e7a43c7aa42e.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность в стране ряда крупных социальных сетей, проникли в здание отеля Hilton в Катманду, над территорией отеля видно задымление, информирует местный портал Khabarhub. Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. "Во вторник демонстранты атаковали отель "Hilton" в Катманду. Свидетели сообщили, что протестующие бросали камни в стеклянный фасад здания, прежде чем проломить главные ворота и ворваться в помещение", - говорится в публикации портала. Отмечается, что внутри отеля находятся "сотни протестующих". Над территорией отеля поднимались клубки дыма, но по словам портала, неясно, начался пожар внутри здания или во дворе.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вид на отель Hilton в Непале, куда ворвались участники беспорядков Вид на отель Hilton в Непале, куда ворвались участники беспорядков 2025-09-09T12:37 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале