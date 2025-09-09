https://ria.ru/20250909/katar-2040802818.html

Премьер Катара обвинил Израиль в подрыве переговоров по сектору Газа

Премьер Катара обвинил Израиль в подрыве переговоров по сектору Газа

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Израиль ударами по Дохе нанес урон переговорному процессу по сектору Газа, продолжавшемуся по просьбе США, израильская сторона подрывает все попытки достижения мира в регионе, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Переговоры продолжались по просьбе США. Несмотря на это, Израиль нанес ущерб усилиям", - сказал катарский премьер в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что Израиль подрывает все попытки достижения мира в регионе. Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.

