Премьер Катара обвинил Израиль в подрыве переговоров по сектору Газа
Премьер Катара обвинил Израиль в подрыве переговоров по сектору Газа - РИА Новости, 09.09.2025
Премьер Катара обвинил Израиль в подрыве переговоров по сектору Газа
Израиль ударами по Дохе нанес урон переговорному процессу по сектору Газа, продолжавшемуся по просьбе США, израильская сторона подрывает все попытки достижения...
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Израиль ударами по Дохе нанес урон переговорному процессу по сектору Газа, продолжавшемуся по просьбе США, израильская сторона подрывает все попытки достижения мира в регионе, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Переговоры продолжались по просьбе США. Несмотря на это, Израиль нанес ущерб усилиям", - сказал катарский премьер в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что Израиль подрывает все попытки достижения мира в регионе. Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Премьер Катара обвинил Израиль в подрыве переговоров по сектору Газа
