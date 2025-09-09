https://ria.ru/20250909/katar-2040802725.html
Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара
Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара - РИА Новости, 09.09.2025
Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:10:00+03:00
2025-09-09T23:10:00+03:00
2025-09-09T23:21:00+03:00
катар
в мире
израиль
доха
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975134022_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_8c61e19e0b15f0e8c8a0081b1cc65524.jpg
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить", - сказал Аль Тани на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20250909/katar-2040801336.html
катар
израиль
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975134022_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_ce995817091177c6c873aa8db408f47f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, в мире, израиль, доха, биньямин нетаньяху, хамас
Катар, В мире, Израиль, Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара
Премьер Катара: Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую нельзя исправить