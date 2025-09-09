https://ria.ru/20250909/katar-2040802725.html

Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара

Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара - РИА Новости, 09.09.2025

Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T23:10:00+03:00

2025-09-09T23:10:00+03:00

2025-09-09T23:21:00+03:00

катар

в мире

израиль

доха

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975134022_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_8c61e19e0b15f0e8c8a0081b1cc65524.jpg

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить", - сказал Аль Тани на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20250909/katar-2040801336.html

катар

израиль

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, в мире, израиль, доха, биньямин нетаньяху, хамас