Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара
23:10 09.09.2025 (обновлено: 23:21 09.09.2025)
Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить", - сказал Аль Тани на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую будет нельзя исправить", - сказал Аль Тани на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.
Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
Вчера, 22:58
 
