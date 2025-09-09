https://ria.ru/20250909/katar-2040801336.html
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху" - РИА Новости, 09.09.2025
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством"... РИА Новости, 09.09.2025
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Недопустимо закрывать глаза на действия Израиля, необходимо принять против него все меры и остановить безумие Нетаньяху", - сказал Аль Тани, выступая на пресс-конференции в Дохе. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
Премьер Катара Аль Тани призвал остановить агрессию Израиля