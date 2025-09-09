Рейтинг@Mail.ru
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
22:58 09.09.2025 (обновлено: 23:15 09.09.2025)
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Недопустимо закрывать глаза на действия Израиля, необходимо принять против него все меры и остановить безумие Нетаньяху", - сказал Аль Тани, выступая на пресс-конференции в Дохе. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Недопустимо закрывать глаза на действия Израиля, необходимо принять против него все меры и остановить безумие Нетаньяху", - сказал Аль Тани, выступая на пресс-конференции в Дохе. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.
Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара
Вчера, 22:33
 
Удар Израиля по делегации ХАМАС в ДохеВ миреИзраильДохаКатарБиньямин НетаньяхуХАМАСМухаммад бен Абдуррахман Аль Тани
 
 
