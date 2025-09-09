https://ria.ru/20250909/katar-2040801336.html

Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"

Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху" - РИА Новости, 09.09.2025

Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством"... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:58:00+03:00

2025-09-09T22:58:00+03:00

2025-09-09T23:15:00+03:00

удар израиля по делегации хамас в дохе

в мире

израиль

доха

катар

биньямин нетаньяху

хамас

мухаммад бен абдуррахман аль тани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Недопустимо закрывать глаза на действия Израиля, необходимо принять против него все меры и остановить безумие Нетаньяху", - сказал Аль Тани, выступая на пресс-конференции в Дохе. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20250909/tramp-2040798488.html

израиль

доха

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар израиля по делегации хамас в дохе, в мире, израиль, доха, катар, биньямин нетаньяху, хамас, мухаммад бен абдуррахман аль тани