Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом
21:50 09.09.2025
Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом
в мире
израиль
катар
доха
адальби шхагошев
биньямин нетаньяху
хамас
госдума рф
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по противникам на нейтральной территории Катара - это бездумный прецедент, который уничтожает институт посредничества, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. "Израиль своим ударом по Дохе уничтожает не лидеров ХАМАС, а институт посредничества. В этом его главная опасность. Идея уничтожать противников на нейтральной территории Катара - это бездумный провальный прецедент, особенно для Ближнего Востока, где доверие имеет политический вес", - сказал агентству Шхагошев.
в мире, израиль, катар, доха, адальби шхагошев, биньямин нетаньяху, хамас, госдума рф, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Доха, Адальби Шхагошев, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Госдума РФ, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© Фото пресс-службы депутатаАдальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Адальби Шхагошев. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по противникам на нейтральной территории Катара - это бездумный прецедент, который уничтожает институт посредничества, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
"Израиль своим ударом по Дохе уничтожает не лидеров ХАМАС, а институт посредничества. В этом его главная опасность. Идея уничтожать противников на нейтральной территории Катара - это бездумный провальный прецедент, особенно для Ближнего Востока, где доверие имеет политический вес", - сказал агентству Шхагошев.
В миреИзраильКатарДохаАдальби ШхагошевБиньямин НетаньяхуХАМАСГосдума РФУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
