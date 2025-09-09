https://ria.ru/20250909/katar-2040794978.html

Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом

Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом

Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом

Удар Израиля по противникам на нейтральной территории Катара - это бездумный прецедент, который уничтожает институт посредничества, выразил мнение в беседе с... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по противникам на нейтральной территории Катара - это бездумный прецедент, который уничтожает институт посредничества, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. "Израиль своим ударом по Дохе уничтожает не лидеров ХАМАС, а институт посредничества. В этом его главная опасность. Идея уничтожать противников на нейтральной территории Катара - это бездумный провальный прецедент, особенно для Ближнего Востока, где доверие имеет политический вес", - сказал агентству Шхагошев.

