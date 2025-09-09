https://ria.ru/20250909/katar-2040794978.html
Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом
Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом - РИА Новости, 09.09.2025
Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом
Удар Израиля по противникам на нейтральной территории Катара - это бездумный прецедент, который уничтожает институт посредничества, выразил мнение в беседе с... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по противникам на нейтральной территории Катара - это бездумный прецедент, который уничтожает институт посредничества, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. "Израиль своим ударом по Дохе уничтожает не лидеров ХАМАС, а институт посредничества. В этом его главная опасность. Идея уничтожать противников на нейтральной территории Катара - это бездумный провальный прецедент, особенно для Ближнего Востока, где доверие имеет политический вес", - сказал агентству Шхагошев.
Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Катару бездумным прецедентом
Депутат Шхагошев назвал удар Израиля по Дохе бездумным прецедентом