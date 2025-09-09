МВД Катара принимает меры для обеспечения безопасности граждан и резидентов

https://ria.ru/20250909/katar-2040783114.html

Министерство внутренних дел Катара предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности подданных государства и иностранных резидентов в свете... РИА Новости, 09.09.2025

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел Катара предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности подданных государства и иностранных резидентов в свете совершенного во вторник днем нападения Израиля, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МВД Катара. "Министерство внутренних дел при участии службы внутренней безопасности ("Ляхойя") подтверждает, что внимательно отслеживает развитие событий и принимает все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность подданных и иностранных резидентов, что является его приоритетом", - сообщили в министерстве. Ранее МВД Катара подтвердило, что взрывы в разных частях Дохи, которые раздались во вторник днем, были связаны с израильскими атаками на жилые резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС, в результате чего погиб один сотрудник сил внутренней безопасности Катара и несколько получили ранения.

