Представители "Древа жизни" высадили 5 тысяч сеянцев сосны в Карелии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. АНО "Древо жизни" провела акцию на островах Ладожского архипелага, совместно с нацпарком "Ладожские шхеры" на карельском острове Ильмексенсаари высадили 5 тысяч сеянцев сосны, сообщает пресс-служба некоммерческой организации. Как напомнили в пресс-службе, остров практически полностью выгорел в августе 2014 года. Тогда в результате пожара была уничтожена тонкая торфяная подстилка, благодаря которой на острове держались деревья, а также обнажились скальные выходы. По словам советника генерального директора по научному обеспечению автономной некоммерческой организации "Древо жизни" Владимира Дмитриева, почвенный слой на островах формируется крайне медленно – он очень тонок, особенно на скалистых островах, расположенных близко к открытой воде. Поэтому лесовосстановление так важно для сохранения уникальных природных комплексов шхер. "Шхеры являются домом для множества видов животных и растений, в том числе редкого тюленя, занесенного в Красную книгу России – ладожской нерпы", – приводит пресс-служба организации слова Дмитриева. Руководитель проектов АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова отметила, что для организации это интересный опыт, ведь шхеры отличаются скалистым рельефом, где естественное лесовосстановление практически невозможно из-за отсутствия семенного материала. "Мы благодарны руководству национального парка “Ладожские шхеры” за приглашение присоединиться к акции и с радостью передали парку на безвозмездной основе 5 тысяч сеянцев сосны для высадки на островах архипелага Ладожского озера, так как прекрасно понимаем, что на этой территории как нигде больше восстановление лесов немыслимо без помощи человека", – добавила Кузнецова. Она выразила надежду, что сеянцы приживутся, и спустя время на территории национального парка начнет возрождаться молодой лес. "А уже весной 2026 года планируем приступить к реализации большого лесоклиматического проекта на территории этого национального парка", – подчеркнула Кузнецова. Эксперт по климатическим проектам АНО "Древо жизни" Анатолий Панов в свою очередь напомнил о том, что первоочередная задача организации – экопросвещение молодого поколения и привлечение внимания к экологическим и климатическим проблемам, в том числе проблеме избыточного потребления ресурсов.
