https://ria.ru/20250909/kamchatka-2040560702.html

На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков

На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков - РИА Новости, 09.09.2025

На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков

Семнадцать афтершоков магнитудой до 5,7 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два землетрясения ощущались в населенных пунктах, сообщили в главном... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T00:34:00+03:00

2025-09-09T00:34:00+03:00

2025-09-09T00:34:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183debd547a6f5f471d13e4321a101ba.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен – РИА Новости. Семнадцать афтершоков магнитудой до 5,7 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два землетрясения ощущались в населенных пунктах, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло также 17 подземных толчков магнитудой до 5,6. Жители Камчатки ощутили землетрясение дважды. "За сутки произошло 17 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,7. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - сообщили в главке. За восемь предыдущих дней у берегов Камчатки произошло 143 землетрясения, добавили в МЧС. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области