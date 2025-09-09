Рейтинг@Mail.ru
Кадыров пожелал здоровья Маргарите Симоньян
21:01 09.09.2025 (обновлено: 14:02 10.09.2025)
Кадыров пожелал здоровья Маргарите Симоньян
ПЯТИГОРСК, 9 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пожелал здоровья главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. "Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян перенесла серьёзную операцию. Несмотря на пережитые трудности, она нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить. Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!" – написал Кадыров. Симоньян в понедельник рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и что ей предстоит операция. Во вторник Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
Кадыров пожелал здоровья Маргарите Симоньян

Глава Чечни Кадыров пожелал здоровья главному редактору RT Симоньян

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 9 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пожелал здоровья главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.
"Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян перенесла серьёзную операцию. Несмотря на пережитые трудности, она нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить. Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!" – написал Кадыров.
Симоньян в понедельник рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и что ей предстоит операция. Во вторник Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
Вручение ордена равноапостольной княгини Ольги III степени Маргарите Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени
6 сентября, 13:36
 
Маргарита СимоньянРамзан КадыровОбщество
 
 
