Кадыров пожелал здоровья Маргарите Симоньян

Кадыров пожелал здоровья Маргарите Симоньян

Кадыров пожелал здоровья Маргарите Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пожелал здоровья главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.

2025-09-09T21:01:00+03:00

2025-09-09T21:01:00+03:00

2025-09-10T14:02:00+03:00

маргарита симоньян

рамзан кадыров

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584336_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_ce00236febc494db67d406791b354d3f.jpg

ПЯТИГОРСК, 9 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пожелал здоровья главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. "Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян перенесла серьёзную операцию. Несмотря на пережитые трудности, она нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить. Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!" – написал Кадыров. Симоньян в понедельник рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и что ей предстоит операция. Во вторник Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.

