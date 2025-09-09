Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/kadyrov-2040742208.html
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух украинских боевиков на харьковском направлении. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:25:00+03:00
2025-09-09T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
шейх мансур
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух украинских боевиков на харьковском направлении. "Харьковское направление. Стрелковый батальон имени Шейха Мансура МО РФ под руководством… боевого офицера Муслима Товзаева продолжает уверенно и методично наносить противнику серьёзные потери. На этот раз наши операторы БПЛА выявили группу укронацистов, пытавшуюся обустроить новые позиции и укрепить свой участок обороны. Несколько точных сбросов — и двое боевиков были обезврежены. Их попытка закрепиться обернулась крахом", - написал Кадыров. Также под удар попали два вражеских укреплённых пункта, после серии метких попаданий они превратились в груду земли и обломков, отметил глава республики. "Благодаря слаженной работе бойцов все выявленные цели были уничтожены. Очередная попытка врага укрепиться закончилась для него позорным провалом", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_89f35b2216094d29b277966a4b65f982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, шейх мансур, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Шейх Мансур, Россия, Безопасность
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: двое украинских боевиков уничтожены на Харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 9 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух украинских боевиков на харьковском направлении.
"Харьковское направление. Стрелковый батальон имени Шейха Мансура МО РФ под руководством… боевого офицера Муслима Товзаева продолжает уверенно и методично наносить противнику серьёзные потери. На этот раз наши операторы БПЛА выявили группу укронацистов, пытавшуюся обустроить новые позиции и укрепить свой участок обороны. Несколько точных сбросов — и двое боевиков были обезврежены. Их попытка закрепиться обернулась крахом", - написал Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также под удар попали два вражеских укреплённых пункта, после серии метких попаданий они превратились в груду земли и обломков, отметил глава республики.
"Благодаря слаженной работе бойцов все выявленные цели были уничтожены. Очередная попытка врага укрепиться закончилась для него позорным провалом", - добавил Кадыров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровШейх МансурРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала