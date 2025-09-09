https://ria.ru/20250909/kadyrov-2040742208.html

Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух украинских боевиков на харьковском направлении. РИА Новости, 09.09.2025

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

шейх мансур

россия

безопасность

ГРОЗНЫЙ, 9 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух украинских боевиков на харьковском направлении. "Харьковское направление. Стрелковый батальон имени Шейха Мансура МО РФ под руководством… боевого офицера Муслима Товзаева продолжает уверенно и методично наносить противнику серьёзные потери. На этот раз наши операторы БПЛА выявили группу укронацистов, пытавшуюся обустроить новые позиции и укрепить свой участок обороны. Несколько точных сбросов — и двое боевиков были обезврежены. Их попытка закрепиться обернулась крахом", - написал Кадыров. Также под удар попали два вражеских укреплённых пункта, после серии метких попаданий они превратились в груду земли и обломков, отметил глава республики. "Благодаря слаженной работе бойцов все выявленные цели были уничтожены. Очередная попытка врага укрепиться закончилась для него позорным провалом", - добавил Кадыров.

