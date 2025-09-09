Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об ударе "Гераней" по Генштабу ВСУ в 2024 году
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 09.09.2025 (обновлено: 18:22 09.09.2025)
Кадыров рассказал об ударе "Гераней" по Генштабу ВСУ в 2024 году
Кадыров рассказал об ударе "Гераней" по Генштабу ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 09.09.2025
Кадыров рассказал об ударе "Гераней" по Генштабу ВСУ в 2024 году
"Герани" ударом возмездия по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять человек, еще 17 получили ранения, РИА Новости, 09.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 9 сен — РИА Новости. "Герани" ударом возмездия по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять человек, еще 17 получили ранения, сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.В конце октября 2024 года Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. На следующий день он сообщил о двух ударах "Геранями" по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве, откуда, по его словам, проводилось управление беспилотником, который атаковал Гудермес. "В ту же ночь была "ответка". Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли из центра управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две "Герани". Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них вэсэушники говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было", — рассказал Кадыров.
Кадыров рассказал об ударе "Гераней" по Генштабу ВСУ в 2024 году

Кадыров рассказал, что удар по Генштабу ВСУ ликвидировал девять человек

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 сен — РИА Новости. "Герани" ударом возмездия по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять человек, еще 17 получили ранения, сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.
В конце октября 2024 года Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. На следующий день он сообщил о двух ударах "Геранями" по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве, откуда, по его словам, проводилось управление беспилотником, который атаковал Гудермес.
"В ту же ночь была "ответка". Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли из центра управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две "Герани". Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них вэсэушники говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было", — рассказал Кадыров.
Специальная военная операция на УкраинеГудермесКиевРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
