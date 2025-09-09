https://ria.ru/20250909/kadyrov-2040573293.html

Обучение в университете спецназа прошли 62 тысячи человек, заявил Кадыров

Обучение в университете спецназа прошли 62 тысячи человек, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.09.2025

Обучение в университете спецназа прошли 62 тысячи человек, заявил Кадыров

Шестьдесят две тысячи человек прошли курс обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе и отправились на специальную военную операцию, среди них более РИА Новости, 09.09.2025

ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Шестьдесят две тысячи человек прошли курс обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе и отправились на специальную военную операцию, среди них более 22 тысяч - добровольцы, сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский университет спецназа (РУС) был основан в 2013 году, в 2024 году Кадыров сообщил, что он будет носить имя президента РФ Владимира Путина. "Всего через РУС на СВО отправились 62 тысячи бойцов, из них 22 600 – это добровольцы. И они до сих пор приходят к нам. Есть такие, кто второй раз записывается добровольцем, есть кто в третий. Инструкторы у нас постоянно выезжают за пределы региона или страны, обмениваются опытом с коллегами. Обязательно обмениваются опытом с командирами подразделений, чтобы узнавать стратегию противника. Вообще в РУСе умеют грамотно составлять программы по различным направлениям", - рассказал глава Чечни. Кадыров напомнил, что в университете спецназа не только обучают добровольцев, но и полностью обеспечивают качественной экипировкой, средствами первой помощи, средствами защиты. "Наши инструкторы разработали ускоренный курс подготовки, куда вошла наиболее важная информация. И они дополняют свои курсы сразу же, как только в зоне происходят какие-то изменения в характере боевых действий. Все бойцы проходят подготовку оказания первой помощи в условиях, близких к реальным. Под ухом могут кричать, стрелять, но боец должен оказать первую помощь себе или товарищу", - объяснил он.

