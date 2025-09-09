Рейтинг@Mail.ru
Израиль опубликовал фото из командного центра во время удара по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
18:35 09.09.2025
Израиль опубликовал фото из командного центра во время удара по Дохе
Израиль опубликовал фото из командного центра во время удара по Дохе
Служба безопасности Израиля "Шин Бет" опубликовала фотографии из командного центра специальных операций во время удара израильских ВВС по руководству... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Служба безопасности Израиля "Шин Бет" опубликовала фотографии из командного центра специальных операций во время удара израильских ВВС по руководству палестинского движения ХАМАС в Катаре. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. На опубликованных в социальных сетях фотографиях изображен Нетаньяху в окружении министра обороны Исраэля Каца, начальника разведывательного управления ЦАХАЛ Шломи Биндера и других руководителей операции.
Израиль опубликовал фото из командного центра во время удара по Дохе

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Служба безопасности Израиля "Шин Бет" опубликовала фотографии из командного центра специальных операций во время удара израильских ВВС по руководству палестинского движения ХАМАС в Катаре.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
На опубликованных в социальных сетях фотографиях изображен Нетаньяху в окружении министра обороны Исраэля Каца, начальника разведывательного управления ЦАХАЛ Шломи Биндера и других руководителей операции.
Удар Израиля застал лидеров ХАМАС за обсуждением инициативы Трампа
В миреИзраильКатарДохаБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
