Израиль опубликовал фото из командного центра во время удара по Дохе
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Служба безопасности Израиля "Шин Бет" опубликовала фотографии из командного центра специальных операций во время удара израильских ВВС по руководству палестинского движения ХАМАС в Катаре. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. На опубликованных в социальных сетях фотографиях изображен Нетаньяху в окружении министра обороны Исраэля Каца, начальника разведывательного управления ЦАХАЛ Шломи Биндера и других руководителей операции.
