Египет осудил удары Израиля по Дохе

Удар Израиля по катарской столице Дохе подрывает международные усилия по прекращению огня в секторе Газа, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по катарской столице Дохе подрывает международные усилия по прекращению огня в секторе Газа, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Арабская Республика Египет решительно осуждает агрессию израильских оккупационных сил, совершенную сегодня против братского Государства Катар … Это прямое посягательство на суверенитет Катара, который играет основную роль в посредничестве для прекращения огня в секторе Газа. Египет считает, что эта эскалация подрывает международные усилия по перемирию", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.

