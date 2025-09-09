https://ria.ru/20250909/izrail-2040754945.html

Ликвидация руководства ХАМАС была подготовлена по поручению Нетаньяху

Ликвидация руководства ХАМАС была подготовлена по поручению Нетаньяху

Ликвидация руководства ХАМАС была подготовлена по поручению Нетаньяху

09.09.2025

2025-09-09T18:07:00+03:00

2025-09-09T18:07:00+03:00

2025-09-09T18:12:00+03:00

удар израиля по делегации хамас в дохе

биньямин нетаньяху

иерусалим

в мире

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС на фоне терактов, которые произошли в Иерусалиме и в Газе в понедельник, сообщила во вторник канцелярия израильского премьера."После вчерашних терактов в Иерусалиме и Газе премьер-министр Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС. Министр обороны (Исраэль Кац - ред.) полностью поддержал это решение", - говорится в сообщении.

иерусалим

израиль

2025

Новости

удар израиля по делегации хамас в дохе, биньямин нетаньяху, иерусалим, в мире, израиль, хамас