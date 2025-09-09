https://ria.ru/20250909/izrail-2040754945.html
Ликвидация руководства ХАМАС была подготовлена по поручению Нетаньяху
Ликвидация руководства ХАМАС была подготовлена по поручению Нетаньяху
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС на фоне терактов, которые произошли в Иерусалиме и в Газе в понедельник, сообщила во вторник канцелярия израильского премьера."После вчерашних терактов в Иерусалиме и Газе премьер-министр Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС. Министр обороны (Исраэль Кац - ред.) полностью поддержал это решение", - говорится в сообщении.
