Израиль сбросил более десяти боеприпасов на цель в Дохе, пишут СМИ

2025-09-09T17:44:00+03:00

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Израиль задействовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов на цель в Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС, сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ. "В атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более 10 боеприпасов поразили цель с интервалом в несколько секунд. Была атакована только одна цель", - сообщила радиостанция. Отмечается, что ВВС Израиля во время операции произвели дозаправку в воздухе. Все самолеты благополучно вернулись в Израиль, добавили на радиостанции.

