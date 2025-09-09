Рейтинг@Mail.ru
Израиль сбросил более десяти боеприпасов на цель в Дохе, пишут СМИ
17:44 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Израиль сбросил более десяти боеприпасов на цель в Дохе, пишут СМИ
Израиль задействовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов на цель в Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС, сообщило израильское армейское РИА Новости, 09.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Израиль задействовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов на цель в Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС, сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ. "В атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более 10 боеприпасов поразили цель с интервалом в несколько секунд. Была атакована только одна цель", - сообщила радиостанция. Отмечается, что ВВС Израиля во время операции произвели дозаправку в воздухе. Все самолеты благополучно вернулись в Израиль, добавили на радиостанции.
в мире, израиль, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Доха, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Израиль задействовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов на цель в Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС, сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ.
"В атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более 10 боеприпасов поразили цель с интервалом в несколько секунд. Была атакована только одна цель", - сообщила радиостанция.
Отмечается, что ВВС Израиля во время операции произвели дозаправку в воздухе.
Все самолеты благополучно вернулись в Израиль, добавили на радиостанции.
