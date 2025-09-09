https://ria.ru/20250909/izrail-2040749504.html
Израиль сбросил более десяти боеприпасов на цель в Дохе, пишут СМИ
Израиль сбросил более десяти боеприпасов на цель в Дохе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2025
Израиль сбросил более десяти боеприпасов на цель в Дохе, пишут СМИ
Израиль задействовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов на цель в Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС, сообщило израильское армейское РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:44:00+03:00
2025-09-09T17:44:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
в мире
израиль
доха
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Израиль задействовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов на цель в Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС, сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ. "В атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более 10 боеприпасов поразили цель с интервалом в несколько секунд. Была атакована только одна цель", - сообщила радиостанция. Отмечается, что ВВС Израиля во время операции произвели дозаправку в воздухе. Все самолеты благополучно вернулись в Израиль, добавили на радиостанции.
https://ria.ru/20250909/konflikt-1915630213.html
израиль
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:282:878:941_1920x0_80_0_0_285485ad201d1e170e499e213d6e3c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Доха, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Израиль сбросил более десяти боеприпасов на цель в Дохе, пишут СМИ
ЦАХАЛ задействовал более 15 самолетов для атаки на цель в Дохе