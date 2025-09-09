https://ria.ru/20250909/izrail-2040743907.html
Генсек ЛАГ осудил удары Израиля по жилым домам в Дохе
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил удары Израиля по жилым домам в катарской столице Дохе, это нарушение суверенитета Катара, говорится в заявлении ЛАГ."Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт решительно осудил нападение, которое совершил и за которое взял ответственность Израиль, на гражданские жилые дома в Дохе – столице Государства Катара", - сообщается в заявлении.В заявлении отмечается, что израильский удар представляет собой нарушение суверенитета Катара.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
