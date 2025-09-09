https://ria.ru/20250909/izrail-2040743907.html

Генсек ЛАГ осудил удары Израиля по жилым домам в Дохе

Генсек ЛАГ осудил удары Израиля по жилым домам в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025

Генсек ЛАГ осудил удары Израиля по жилым домам в Дохе

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил удары Израиля по жилым домам в катарской столице Дохе, это нарушение суверенитета... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:28:00+03:00

2025-09-09T17:28:00+03:00

2025-09-09T17:49:00+03:00

в мире

доха

израиль

катар

лига арабских государств

хамас

ахмед абуль гейт

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил удары Израиля по жилым домам в катарской столице Дохе, это нарушение суверенитета Катара, говорится в заявлении ЛАГ."Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт решительно осудил нападение, которое совершил и за которое взял ответственность Израиль, на гражданские жилые дома в Дохе – столице Государства Катара", - сообщается в заявлении.В заявлении отмечается, что израильский удар представляет собой нарушение суверенитета Катара.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.

https://ria.ru/20250909/udar-2040745881.html

доха

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доха, израиль, катар, лига арабских государств, хамас, ахмед абуль гейт, удар израиля по делегации хамас в дохе