Фанаты сборной Италии устроили акцию протеста во время гимна Израиля
02:11 09.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Фанаты сборной Италии устроили акцию протеста во время гимна Израиля

Болельщики сборной Италии повернулись спиной к полю во время гимна Израиля

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Болельщики сборной Италии по футболу повернулись спиной к полю в знак протеста во время исполнения гимна Израиля перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, сообщает La Repubblica.
В понедельник сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 5:4. Встреча прошла на нейтральном поле в венгерском Дебрецене.
В Италии тренеры потребовали от УЕФА и ФИФА отстранить сборную Израиля
Во время предматчевого исполнения гимна Израиля итальянские болельщики демонстративно повернулись спинами к полю. Затем итальянцы развернулись и подняли плакаты со надписью "Стоп", призывая к прекращению конфликта в секторе Газа.
В августе Ассоциация тренеров Италии (AIAC) обратилась к президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине с призывом потребовать от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить сборную Израиля от международных соревнований в связи с действиями властей Израиля. В своем заявлении AIAC напомнила, что действия Израиля унесли жизни многих спортсменов, тренеров и спортивных руководителей Палестины.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.
В Амстердаме вынесли приговор напавшим на израильских болельщиков
ФутболСпортИзраильИталияДебреценГабриэле ГравинаХАМАССоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
