Операция Израиля в Катаре не достигла своих целей, сообщил источник
в мире
доха
израиль
хамас
катар
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Удары Израиля по жилым зданиям, где находились члены делегации движения ХАМАС и его руководства в Дохе, не достигли своих целей, заявил РИА Новости источник в движении. "Израильская операция (в Дохе - ред.) не увенчалась успехом",- сказал собеседник агентства. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
доха
израиль
катар
в мире, доха, израиль, хамас, катар
В мире, Доха, Израиль, ХАМАС, Катар
