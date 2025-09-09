https://ria.ru/20250909/iran-2040791936.html
В Иране сообщили, что достигли взаимопонимания с МАГАТЭ
В Иране сообщили, что достигли взаимопонимания с МАГАТЭ - РИА Новости, 09.09.2025
В Иране сообщили, что достигли взаимопонимания с МАГАТЭ
Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли взаимопонимания о порядке взаимодействия после июньских атак Израиля и США на иранские... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:19:00+03:00
2025-09-09T21:19:00+03:00
2025-09-09T21:19:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли взаимопонимания о порядке взаимодействия после июньских атак Израиля и США на иранские ядерные объекты, сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Иран и МАГАТЭ достигли взаимопонимания о порядке взаимодействия в новых обстоятельствах, последовавших за незаконными атаками США и израильского режима против мирных ядерных объектов нашей страны", - приводит слова Багаи агентство IRIB.
https://ria.ru/20250909/rogov-2040733644.html
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, магатэ
В мире, США, Иран, Израиль, МАГАТЭ
