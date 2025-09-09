Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили, что достигли взаимопонимания с МАГАТЭ - РИА Новости, 09.09.2025
21:19 09.09.2025
В Иране сообщили, что достигли взаимопонимания с МАГАТЭ
В Иране сообщили, что достигли взаимопонимания с МАГАТЭ
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли взаимопонимания о порядке взаимодействия после июньских атак Израиля и США на иранские ядерные объекты, сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Иран и МАГАТЭ достигли взаимопонимания о порядке взаимодействия в новых обстоятельствах, последовавших за незаконными атаками США и израильского режима против мирных ядерных объектов нашей страны", - приводит слова Багаи агентство IRIB.
В Иране сообщили, что достигли взаимопонимания с МАГАТЭ

Багаи: Иран и МАГАТЭ договорились о порядке взаимодействия

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли взаимопонимания о порядке взаимодействия после июньских атак Израиля и США на иранские ядерные объекты, сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Иран и МАГАТЭ достигли взаимопонимания о порядке взаимодействия в новых обстоятельствах, последовавших за незаконными атаками США и израильского режима против мирных ядерных объектов нашей страны", - приводит слова Багаи агентство IRIB.
Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского
