Рейтинг@Mail.ru
Ирак осудил удары Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 09.09.2025 (обновлено: 19:32 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/irak-2040769166.html
Ирак осудил удары Израиля по Дохе
Ирак осудил удары Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Ирак осудил удары Израиля по Дохе
Ирак резко осуждает израильские удары по Дохе, готов оказать поддержку Катару в отражении любых угроз его суверенитету и безопасности, заявил иракский МИД. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:09:00+03:00
2025-09-09T19:32:00+03:00
в мире
доха
катар
ирак
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ирак резко осуждает израильские удары по Дохе, готов оказать поддержку Катару в отражении любых угроз его суверенитету и безопасности, заявил иракский МИД. "Ирак резко осуждает нападение сионистского образования (Израиль - ред.) на членов руководства ХАМАС в Дохе… МИД подтверждает готовность Ирака оказать полную поддержку Катару в противостоянии любой агрессии, нарушающей суверенитет страны и угрожающей ее национальной безопасности", - говорится в заявлении МИД. Ведомство подчеркнуло, что удары по Дохе являются "вопиющим нарушением суверенитета Катара" и создают угрозу для безопасности и стабильности страны."Это нападение совершено на фоне реализации оккупационными силами политики истребления и насильственного перемещения палестинского народа, что создает угрозу роста напряженности и дестабилизации ситуации в сфере безопасности на региональном и международном уровнях… МИД подчеркивает, что мировое сообщество должно взять на себя ответственность с целью положить конец подобным актам агрессии", - указано в релизе.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.
https://ria.ru/20250909/postpred-2040753306.html
https://ria.ru/20250909/katar-2040768545.html
доха
катар
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, доха, катар, ирак, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Доха, Катар, Ирак, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Ирак осудил удары Израиля по Дохе

МИД Ирака осудил удары Израиля по членам ХАМАС в Дохе

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ирак резко осуждает израильские удары по Дохе, готов оказать поддержку Катару в отражении любых угроз его суверенитету и безопасности, заявил иракский МИД.
"Ирак резко осуждает нападение сионистского образования (Израиль - ред.) на членов руководства ХАМАС в Дохе… МИД подтверждает готовность Ирака оказать полную поддержку Катару в противостоянии любой агрессии, нарушающей суверенитет страны и угрожающей ее национальной безопасности", - говорится в заявлении МИД.
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе
Вчера, 17:59
Ведомство подчеркнуло, что удары по Дохе являются "вопиющим нарушением суверенитета Катара" и создают угрозу для безопасности и стабильности страны.
"Это нападение совершено на фоне реализации оккупационными силами политики истребления и насильственного перемещения палестинского народа, что создает угрозу роста напряженности и дестабилизации ситуации в сфере безопасности на региональном и международном уровнях… МИД подчеркивает, что мировое сообщество должно взять на себя ответственность с целью положить конец подобным актам агрессии", - указано в релизе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Запросов на проведение заседания СБ ООН после ударов по Дохе не было
Вчера, 19:08
 
В миреДохаКатарИракХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала