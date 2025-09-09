https://ria.ru/20250909/irak-2040769166.html

Ирак осудил удары Израиля по Дохе

Ирак осудил удары Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025

Ирак осудил удары Израиля по Дохе

Ирак резко осуждает израильские удары по Дохе, готов оказать поддержку Катару в отражении любых угроз его суверенитету и безопасности, заявил иракский МИД.

2025-09-09

2025-09-09T19:09:00+03:00

2025-09-09T19:32:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ирак резко осуждает израильские удары по Дохе, готов оказать поддержку Катару в отражении любых угроз его суверенитету и безопасности, заявил иракский МИД. "Ирак резко осуждает нападение сионистского образования (Израиль - ред.) на членов руководства ХАМАС в Дохе… МИД подтверждает готовность Ирака оказать полную поддержку Катару в противостоянии любой агрессии, нарушающей суверенитет страны и угрожающей ее национальной безопасности", - говорится в заявлении МИД. Ведомство подчеркнуло, что удары по Дохе являются "вопиющим нарушением суверенитета Катара" и создают угрозу для безопасности и стабильности страны."Это нападение совершено на фоне реализации оккупационными силами политики истребления и насильственного перемещения палестинского народа, что создает угрозу роста напряженности и дестабилизации ситуации в сфере безопасности на региональном и международном уровнях… МИД подчеркивает, что мировое сообщество должно взять на себя ответственность с целью положить конец подобным актам агрессии", - указано в релизе.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.

