Ирак осудил удары Израиля по Дохе
МИД Ирака осудил удары Израиля по членам ХАМАС в Дохе
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ирак резко осуждает израильские удары по Дохе, готов оказать поддержку Катару в отражении любых угроз его суверенитету и безопасности, заявил иракский МИД.
"Ирак резко осуждает нападение сионистского образования (Израиль - ред.) на членов руководства ХАМАС в Дохе… МИД подтверждает готовность Ирака оказать полную поддержку Катару в противостоянии любой агрессии, нарушающей суверенитет страны и угрожающей ее национальной безопасности", - говорится в заявлении МИД.
Ведомство подчеркнуло, что удары по Дохе являются "вопиющим нарушением суверенитета Катара" и создают угрозу для безопасности и стабильности страны.
"Это нападение совершено на фоне реализации оккупационными силами политики истребления и насильственного перемещения палестинского народа, что создает угрозу роста напряженности и дестабилизации ситуации в сфере безопасности на региональном и международном уровнях… МИД подчеркивает, что мировое сообщество должно взять на себя ответственность с целью положить конец подобным актам агрессии", - указано в релизе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.