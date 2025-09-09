Рейтинг@Mail.ru
Акции Apple упали после презентации новых iPhone - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 09.09.2025 (обновлено: 23:29 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/iphone-2040800941.html
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Акции Apple упали после презентации новых iPhone - РИА Новости, 09.09.2025
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Акции американской компании Apple начали снижаться после презентации новых гаджетов, следует из данных на сайте investing.com. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:56:00+03:00
2025-09-09T23:29:00+03:00
apple
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040786149_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_35f36ac8c41f2bef9cf7865aff4a6703.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Акции американской компании Apple начали снижаться после презентации новых гаджетов, следует из данных на сайте investing.com.Отмечается, что на момент окончания мероприятия их стоимость упала на 1,37%. При этом цена акций продолжает идти на спад.Ранее сегодня производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, а в продажу поступят 19 сентября.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20250909/tseny-2040800413.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040786149_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_4df0474bf147c15c1d0ff5086349d8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
apple, экономика
Apple, Экономика
Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Акции Apple начали падать после презентации новых гаджетов

© AppleiPhone 17
iPhone 17 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Apple
iPhone 17 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Акции американской компании Apple начали снижаться после презентации новых гаджетов, следует из данных на сайте investing.com.
Отмечается, что на момент окончания мероприятия их стоимость упала на 1,37%. При этом цена акций продолжает идти на спад.
Ранее сегодня производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.
Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, а в продажу поступят 19 сентября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
iPhone 17 Pro - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Российские маркетплейсы рассказали о ценах на iPhone 17
Вчера, 22:49
 
AppleЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала