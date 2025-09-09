https://ria.ru/20250909/iphone-2040800941.html
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Акции американской компании Apple начали снижаться после презентации новых гаджетов, следует из данных на сайте investing.com.Отмечается, что на момент окончания мероприятия их стоимость упала на 1,37%. При этом цена акций продолжает идти на спад.Ранее сегодня производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, а в продажу поступят 19 сентября.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
