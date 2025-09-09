https://ria.ru/20250909/hamas-2040766417.html
ХАМАС не располагает информацией о гибели руководства, сообщил источник
ХАМАС не располагает информацией о гибели руководства, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2025
ХАМАС не располагает информацией о гибели руководства, сообщил источник
Палестинское движение ХАМАС не располагает информацией о гибели кого-то из руководства движения в результате израильских ударов во время встречи в столице...
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не располагает информацией о гибели кого-то из руководства движения в результате израильских ударов во время встречи в столице Катара Дохе, но есть раненые, сообщил РИА Новости источник в командировании этого движения. "Пока у нас нет информации о гибели лидеров движения в результате израильской атаки по Дохе. Есть информация о раненых членах переговорной делегации, характер травм не уточняется", - отметил собеседник агентства. Он сказал, что данные в настоящее время уточняется, и в ближайшее время ХАМАС выпустит заявление с информацией по этому поводу. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о серии взрывов в катарской столице, МВД и МИД Катара подтвердили израильское нападение на места проживания лидеров ХАМАС в Дохе, которые собрались, чтобы обсудить последнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в палестинском секторе Газа.
ХАМАС не располагает информацией о гибели руководства, сообщил источник
