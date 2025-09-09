https://ria.ru/20250909/gosduma-2040713964.html

В Госдуму внесут проект о развитии психологической помощи в России

2025-09-09T16:23:00+03:00

2025-09-09T16:23:00+03:00

2025-09-09T16:28:00+03:00

общество

россия

владивосток

сардана авксентьева

госдума рф

кпрф

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Госдуму внесут проект о развитии психологической помощи в России, сообщила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди"). "Мы сразу договорились для себя — и с академиками, и с практикующими психологами — о том, что это будет законопроект о развитии психологической помощи в нашей стране. То есть, как всегда, устремленный в будущее. Не фиксирование, не регулирование, не загон психологов в какие-то реестры, рамки и прочие вещи, которыми и так переполнена наша общественная жизнь, а именно взгляд в будущее", - сказала Авксентьева. Она отметила, что современные технологии уже присутствуют и в сфере оказания психологической помощи: есть цифровые платформы, которые оказывают услуги в режиме онлайн, но на сегодняшний день в России нет документа, который бы каким-то образом регламентировал их деятельность, с тем что необходимо прописать правила работы с людьми согласны и сами психологи. "Сейчас в обсуждении находятся три варианта закона о психологах. Первый внесен нашими коллегами от КПРФ, он не очень хорошо был встречен профессиональным сообществом — там есть явные логические несостыковки и несоответствия сложившейся практике. Есть законопроект, разработанный другой группой авторов, он тоже ориентирован на регулирование", - рассказала депутат. Она подчеркнула, что проект о развитии психологической помощи от "Новых людей" имеет несколько целей, во-первых, защитить людей, которые обращаются за психологической помощью, поскольку сегодня сложилась ситуация, когда любой может объявить себя психологом и оказывать некачественные услуги — с чем и борется профессиональное сообщество. По ее словам, псевдопсихологи могут нанести непоправимый вред человеку, который открывает им свое сердце и разум и не понимает, что столкнулся с неквалифицированным специалистом или вовсе не специалистом. "Во-вторых, защитить законную деятельность самих психологов, потому что там тоже много профессиональных нюансов. И, в-третьих, внести ясность и четкую структуру в определение того, кто такой психолог, кто — психотерапевт, кто — психиатр. Мы психиатров в данном случае не трогаем, но важно понять, кто какого уровня специалист, какая у него должна быть квалификация, можно ли, закончив курсы в несколько часов и получив "корочку", называть себя психологом. На все эти вопросы должен дать ответ этот закон", - добавила политик. Она уточнила, что внесения законопроекта в Госдуму можно ожидать в осеннюю сессию. Авксентьева также добавила, что сейчас практически никак нельзя проверить психолога, но есть профессиональные ассоциации психологов, куда можно обращаться, однако люди идут по простому пути: что ближе, доступнее, быстрее, поэтому, чтобы обеспечить защиту и предотвратить возможный вред, этот закон хотят принять в ближайшее время. "Мы близки к финальной стадии, и мне очень приятно наблюдать за острой дискуссией, которая идет в профессиональном сообществе. Споры идут нешуточные, позиции бывают противоположные. Что это будет — государственное регулирование или мы все-таки остановимся на схеме саморегулируемой организации — вот это все мы должны привести к общему знаменателю в ближайшее время, дабы наш законопроект был рассмотрен наравне со всеми остальными", - сказала депутат. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

общество, россия, владивосток, сардана авксентьева, госдума рф, кпрф, дальневосточный федеральный университет