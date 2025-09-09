Рейтинг@Mail.ru
09.09.2025

В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии
03:44 09.09.2025
В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии
В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии - РИА Новости, 09.09.2025
В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Молодые немцы не хотят проходить военную службу, так как в них планомерно взращивали ненависть к родине и всему немецкому, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. "Последние поколения в Германии росли с лозунгами "У "крутых" детей нет Отечества". Их водили на мероприятия под названием "Долой Германию". Теперь из этого поколения хотят сделать солдат, а любой солдат должен иметь хотя бы долю патриотизма", - сказала Петерсен. "Поэтому у этих ребят нет стремления идти служить. Кому?! Государству, которое их приучали ненавидеть?! Своей нации и культурной идентичности, которую в них долго убивали?! Сперва их учили ненавидеть всё немецкое, а теперь хотят заставить этому служить", - указала она. По ее словам, в результате проводимой немецкими властями политики множество молодых немцев стараются себя обезопасить от несения военной службы. "Выходов из данной ситуации немного: либо много платить (за военную службу - ред.), либо растить новое поколение патриотов, но это долго", - подытожила Петерсен.
В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии

Экс-депутат Петерсен заявил, что немцы не хотят служить из-за ненависти к родине

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Молодые немцы не хотят проходить военную службу, так как в них планомерно взращивали ненависть к родине и всему немецкому, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен.
"Последние поколения в Германии росли с лозунгами "У "крутых" детей нет Отечества". Их водили на мероприятия под названием "Долой Германию". Теперь из этого поколения хотят сделать солдат, а любой солдат должен иметь хотя бы долю патриотизма", - сказала Петерсен.
"Реальная угроза": в Германии предупредили о войне с Россией
7 сентября, 06:40
"Реальная угроза": в Германии предупредили о войне с Россией
7 сентября, 06:40
"Поэтому у этих ребят нет стремления идти служить. Кому?! Государству, которое их приучали ненавидеть?! Своей нации и культурной идентичности, которую в них долго убивали?! Сперва их учили ненавидеть всё немецкое, а теперь хотят заставить этому служить", - указала она.
По ее словам, в результате проводимой немецкими властями политики множество молодых немцев стараются себя обезопасить от несения военной службы.
"Выходов из данной ситуации немного: либо много платить (за военную службу - ред.), либо растить новое поколение патриотов, но это долго", - подытожила Петерсен.
Германия стремится к созданию самой сильной армии в Европе
14 мая, 15:47
Германия стремится к созданию самой сильной армии в Европе
14 мая, 15:47
 
В миреГермания
 
 
