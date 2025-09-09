https://ria.ru/20250909/germanija-2040561800.html
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных - РИА Новости, 09.09.2025
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных
Обыск на грузовом судне прошел близ Кильского канала в Германии, правоохранители подозревают экипаж в сборе разведданных и пуске БПЛА для съемки военного... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T00:55:00+03:00
2025-09-09T00:55:00+03:00
2025-09-09T00:55:00+03:00
в мире
шлезвиг-гольштейн
германия
нижняя саксония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_36a0ace5686cee09985b6b5a790db590.jpg
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Обыск на грузовом судне прошел близ Кильского канала в Германии, правоохранители подозревают экипаж в сборе разведданных и пуске БПЛА для съемки военного корабля, сообщает ведомство уголовной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и прокуратура Фленсбурга. "В воскресенье, 7 сентября 2025 года, земельная полиция Шлезвиг-Гольштейна и полиция Нижней Саксонии совместно провели обыск на грузовом судне у шлюза Киль-Хольтенау", - говорится в совместном заявлении ведомств. Среди причин обыска указана "необходимость защиты морской критической инфраструктуры Германии", а также текущее расследование прокуратуры Фленсбурга по подозрению в разведывательной деятельности "с целью диверсии и создания изображений, представляющих угрозу безопасности". "Существует подозрение, что 26 августа 2025 года с обыскиваемого судна был запущен дрон, который затем управлялся над военным кораблем с целью разведки и фотографирования", - поясняется в заявлении. Название судна, военного корабля и иные подробности не приводятся.
https://ria.ru/20231129/terakt-1912749280.html
https://ria.ru/20250311/shpionazh-2004219290.html
шлезвиг-гольштейн
германия
нижняя саксония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_39:0:2000:1471_1920x0_80_0_0_8920e83b3c772ce39523d0a409f5ccf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шлезвиг-гольштейн, германия, нижняя саксония
В мире, Шлезвиг-Гольштейн, Германия, Нижняя Саксония
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных
В Германии из-за подозрений в пуске БПЛА прошел обыск на грузовом судне
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Обыск на грузовом судне прошел близ Кильского канала в Германии, правоохранители подозревают экипаж в сборе разведданных и пуске БПЛА для съемки военного корабля, сообщает ведомство уголовной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и прокуратура Фленсбурга.
"В воскресенье, 7 сентября 2025 года, земельная полиция Шлезвиг-Гольштейна
и полиция Нижней Саксонии
совместно провели обыск на грузовом судне у шлюза Киль-Хольтенау", - говорится в совместном заявлении ведомств.
Среди причин обыска указана "необходимость защиты морской критической инфраструктуры Германии", а также текущее расследование прокуратуры Фленсбурга по подозрению в разведывательной деятельности "с целью диверсии и создания изображений, представляющих угрозу безопасности".
"Существует подозрение, что 26 августа 2025 года с обыскиваемого судна был запущен дрон, который затем управлялся над военным кораблем с целью разведки и фотографирования", - поясняется в заявлении.
Название судна, военного корабля и иные подробности не приводятся.