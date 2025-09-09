Рейтинг@Mail.ru
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных - РИА Новости, 09.09.2025
00:55 09.09.2025
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных
Обыск на грузовом судне прошел близ Кильского канала в Германии, правоохранители подозревают экипаж в сборе разведданных и пуске БПЛА для съемки военного...
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Обыск на грузовом судне прошел близ Кильского канала в Германии, правоохранители подозревают экипаж в сборе разведданных и пуске БПЛА для съемки военного корабля, сообщает ведомство уголовной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и прокуратура Фленсбурга. "В воскресенье, 7 сентября 2025 года, земельная полиция Шлезвиг-Гольштейна и полиция Нижней Саксонии совместно провели обыск на грузовом судне у шлюза Киль-Хольтенау", - говорится в совместном заявлении ведомств. Среди причин обыска указана "необходимость защиты морской критической инфраструктуры Германии", а также текущее расследование прокуратуры Фленсбурга по подозрению в разведывательной деятельности "с целью диверсии и создания изображений, представляющих угрозу безопасности". "Существует подозрение, что 26 августа 2025 года с обыскиваемого судна был запущен дрон, который затем управлялся над военным кораблем с целью разведки и фотографирования", - поясняется в заявлении. Название судна, военного корабля и иные подробности не приводятся.
В Германии экипаж грузового судна заподозрили в сборе разведданных

БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Обыск на грузовом судне прошел близ Кильского канала в Германии, правоохранители подозревают экипаж в сборе разведданных и пуске БПЛА для съемки военного корабля, сообщает ведомство уголовной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и прокуратура Фленсбурга.
"В воскресенье, 7 сентября 2025 года, земельная полиция Шлезвиг-Гольштейна и полиция Нижней Саксонии совместно провели обыск на грузовом судне у шлюза Киль-Хольтенау", - говорится в совместном заявлении ведомств.
Среди причин обыска указана "необходимость защиты морской критической инфраструктуры Германии", а также текущее расследование прокуратуры Фленсбурга по подозрению в разведывательной деятельности "с целью диверсии и создания изображений, представляющих угрозу безопасности".
"Существует подозрение, что 26 августа 2025 года с обыскиваемого судна был запущен дрон, который затем управлялся над военным кораблем с целью разведки и фотографирования", - поясняется в заявлении.
Название судна, военного корабля и иные подробности не приводятся.
