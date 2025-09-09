https://ria.ru/20250909/gaza-2040741479.html

США не хотят, чтобы план по Газе был от Нетаньяху, пишет Axios

2025-09-09T17:22:00+03:00

2025-09-09T17:22:00+03:00

2025-09-09T17:46:00+03:00

израиль

сша

в мире

хамас

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США не хотят, чтобы план по устройству в секторе Газа после окончания там военных действий был планом премьер-министра Израиля Биньмина Нетаньяху или министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера, передает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.Портал Axios 7 сентября сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. ХАМАС в тот же день заявило, что в ответ на предложения Соединенных Штатов согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из сектора Газа. Движение также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия. Axios рассказывает со ссылкой на неназванного американского чиновника о встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джаред Кушнера в понедельник в Майами с Дермером. На встрече обсуждался новый план Уиткоффа по завершению военных действий в Газе. Портал уточняет со ссылкой на двух неназванных источников, что план Уикоффа предполагает полный вывод израильских войск в том числе по периметру вдоль границы между Газой и Израилем, при условии, что новое правительство в Газе "будет способно обеспечить безопасность".Источники заявили порталу, что Израиль удовлетворен этим пунктом, поскольку он не требует полного, немедленного и безоговорочного вывода израильских войск со всего сектора Газа. Однако ХАМАС назвал этот пункт ловушкой и утверждает, что он предоставит Израилю "право вето" в отношении процесса вывода войск. "План послевоенного урегулирования ( в Газе - ред.) будет учитывать вклад Израиля, но "это не будет план Биби (Биньмина Нетаньяху - ред.) или план Дермера"", - заявил порталу неназванный американский чиновник.Axios обращает внимание на то, что Кушнер стал играть большую роль в вопросе по политике в Газе, напомнив о его плане по восстановлению Газы, представленному президенту США Дональду Трампу. Два источника, осведомленные о встрече Кушнера, Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, которая прошла в конце августа, сообщили, что в ходе встречи Трамп одобрил первоначальные идеи Кушнера и попросил его разработать "подробный послевоенный план".Ранее газета Times со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщала, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представили американскому президенту план восстановления сектора Газа, предусматривающий лишь временное переселение палестинцев из этого региона.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

израиль

сша

2025

израиль, сша, в мире, хамас, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году