ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в гуманитарную зону на юге сектора
© AP Photo / Jehad AlshrafiЖители Газы направляются в сторону южной части сектора
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Жители Газы направляются в сторону южной части сектора
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора из-за расширения наземной операции.
"Всем жителям города Газа и всех его кварталов, начиная от старого города и района Эт-Туффах на востоке и заканчивая районом побережья на западе: ЦАХАЛ твердо намерена сломить ХАМАС и будет действовать в городе с высокой интенсивностью, как это было ранее в других районах сектора. Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь <…> в направлении гуманитарной зоны в Маваси", — говорится в релизе, опубликованном арабоязычным представителем израильской армии Авихаем Адраи.
В понедельник министр обороны страны Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если ХАМАС не сложит оружие.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысячи человек, в основном это мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур указывал, что ЦАХАЛ разрушила большую часть объектов инфраструктуры, на ее восстановление потребуется свыше 50 миллиардов долларов.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.