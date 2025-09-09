Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора - РИА Новости, 09.09.2025
11:11 09.09.2025 (обновлено: 13:20 09.09.2025)
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора
Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора из-за расширения наземной операции.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора из-за расширения наземной операции."Всем жителям города Газа и всех его кварталов, начиная от старого города и района Эт-Туффах на востоке и заканчивая районом побережья на западе: ЦАХАЛ твердо намерена сломить ХАМАС и будет действовать в городе с высокой интенсивностью, как это было ранее в других районах сектора. Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь &lt;…&gt; в направлении гуманитарной зоны в Маваси", — говорится в релизе, опубликованном арабоязычным представителем израильской армии Авихаем Адраи.В понедельник министр обороны страны Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если ХАМАС не сложит оружие.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысячи человек, в основном это мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур указывал, что ЦАХАЛ разрушила большую часть объектов инфраструктуры, на ее восстановление потребуется свыше 50 миллиардов долларов.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора

ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в гуманитарную зону на юге сектора

© AP Photo / Jehad AlshrafiЖители Газы направляются в сторону южной части сектора
Жители Газы направляются в сторону южной части сектора - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Жители Газы направляются в сторону южной части сектора
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора из-за расширения наземной операции.
"Всем жителям города Газа и всех его кварталов, начиная от старого города и района Эт-Туффах на востоке и заканчивая районом побережья на западе: ЦАХАЛ твердо намерена сломить ХАМАС и будет действовать в городе с высокой интенсивностью, как это было ранее в других районах сектора. Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь <…> в направлении гуманитарной зоны в Маваси", — говорится в релизе, опубликованном арабоязычным представителем израильской армии Авихаем Адраи.
В понедельник министр обороны страны Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если ХАМАС не сложит оружие.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысячи человек, в основном это мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур указывал, что ЦАХАЛ разрушила большую часть объектов инфраструктуры, на ее восстановление потребуется свыше 50 миллиардов долларов.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
