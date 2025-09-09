https://ria.ru/20250909/gaza-2040623708.html

ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора

2025-09-09T11:11:00+03:00

2025-09-09T11:11:00+03:00

2025-09-09T13:20:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

оон

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

египет

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора из-за расширения наземной операции."Всем жителям города Газа и всех его кварталов, начиная от старого города и района Эт-Туффах на востоке и заканчивая районом побережья на западе: ЦАХАЛ твердо намерена сломить ХАМАС и будет действовать в городе с высокой интенсивностью, как это было ранее в других районах сектора. Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь <…> в направлении гуманитарной зоны в Маваси", — говорится в релизе, опубликованном арабоязычным представителем израильской армии Авихаем Адраи.В понедельник министр обороны страны Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если ХАМАС не сложит оружие.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысячи человек, в основном это мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур указывал, что ЦАХАЛ разрушила большую часть объектов инфраструктуры, на ее восстановление потребуется свыше 50 миллиардов долларов.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.

