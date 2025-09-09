"Это был кошмар": Гаттузо рассказал об игре со сборной Израиля - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
01:18 09.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Футболисты сборной Италии оказались слишком уязвимыми в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Израиля, заявил главный тренер "скуадры адзурры" Дженнаро Гаттузо.
В понедельник сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 5:4. Итальянцы дважды оказывались в положении отыгрывающихся и, поведя в счете 4:2 к 87-й минуте, пропустили два мяча в течение трех минут, но вырвали победу в компенсированное время. Дважды команда Гаттузо отправляла мяч в собственные ворота. По окончании встречи тренер итальянцев и форвард сборной Израиля Дор Турджеман устроили перепалку, Гаттузо в грубой форме посоветовал сопернику заткнуться.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
08 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Израиль
4 : 5
Италия
16‎’‎ • Мануэль Локателли (А)
52‎’‎ • Дор Перец
(Манор Соломон)
87‎’‎ • Алессандро Бастони (А)
89‎’‎ • Дор Перец
(Тай Барибо)
40‎’‎ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
54‎’‎ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
58‎’‎ • Маттео Политано
(Матео Ретегуи)
81‎’‎ • Джакомо Распадори
(Давиде Фраттези)
90‎’‎ • Сандро Тонали
(Андреа Камбиасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сегодня был кошмар. Соперник удивил нас в начале матча, но каждый раз, когда мы шли в атаку, то создавали им проблемы. Мы были не в лучшей форме – так бывает всегда, когда ты играешь второй матч. Мы одержали победу, она очень важна. Но это было безумие, поскольку мы пропускали абсурдные мячи", - цитирует Гаттузо La Gazzetta dello Sport.
"Мы слишком уязвимы, мы слишком легко пропускаем голы. Но это не критика игроков, это моя проблема, мне вместе с моим штабом нужно прибавлять. Нужно отдать должное парням, которым хватило сил реагировать на каждую пощечину. Даже в не самый лучший день они продемонстрировали сердце и желание бороться. Это то, над чем нужно продолжать работать. Давайте насладимся, это были невероятные восемь дней. Поздравляю ребят, сейчас я их поблагодарю, но если мы хотим достичь чего-то значимого, то нужно становиться лучше", - добавил специалист.
Сборная Италии с 9 очками занимает второе место в отборочной группе I, отставая на три балла от лидирующей команды Норвегии.
