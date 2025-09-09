"Это был кошмар": Гаттузо рассказал об игре со сборной Израиля

"Сегодня был кошмар. Соперник удивил нас в начале матча, но каждый раз, когда мы шли в атаку, то создавали им проблемы. Мы были не в лучшей форме – так бывает всегда, когда ты играешь второй матч. Мы одержали победу, она очень важна. Но это было безумие, поскольку мы пропускали абсурдные мячи", - цитирует Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

"Мы слишком уязвимы, мы слишком легко пропускаем голы. Но это не критика игроков, это моя проблема, мне вместе с моим штабом нужно прибавлять. Нужно отдать должное парням, которым хватило сил реагировать на каждую пощечину. Даже в не самый лучший день они продемонстрировали сердце и желание бороться. Это то, над чем нужно продолжать работать. Давайте насладимся, это были невероятные восемь дней. Поздравляю ребят, сейчас я их поблагодарю, но если мы хотим достичь чего-то значимого, то нужно становиться лучше", - добавил специалист.