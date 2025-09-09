https://ria.ru/20250909/frantsiya-2040776870.html

Эксперт предположил, что Франция находится на пороге Шестой республики

в мире

франция

париж

европа

франсуа байру

эммануэль макрон

АЛЖИР, 9 сен – РИА Новости. Франция, вероятно, находится на пороге установления Шестой республики ввиду вотума недоверия французского парламента правительству, такое мнение высказал РИА Новости алжирский эксперт, профессор права и международных отношений в Париже Исмаил Халафаллах. В понедельник депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку. Это станет третьей за год отставкой премьера во Франции. Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни". "Смена правительств — это событие, которое Франция уже переживала до 1958 года... Возможно, сегодня Франция находится на пороге конца Пятой республики и принятия новой конституции, устанавливающей Шестую республику", - пояснил Халафаллах. Собеседник агентства подчеркнул, что принятие новой конституции во Франции весьма вероятно, поскольку система Макрона, которая переживает глубокий политический кризис, сопровождающийся очевидными социально-экономическими кризисами, вызывает недовольство у всех общественных классов от политиков до рабочих. В июле премьер Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

