"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
07:53 09.09.2025 (обновлено: 00:30 10.09.2025)
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции - РИА Новости, 10.09.2025
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
На смену французскому правительству к власти придут еще более опасные политические силы, заявил геополитический аналитик из Центра по основным правам в... РИА Новости, 10.09.2025
в мире
франция
будапешт
золтан кошкович
франсуа байру
евросоюз
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На смену французскому правительству к власти придут еще более опасные политические силы, заявил геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович в соцсети X."Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. &lt;…&gt; На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. &lt;…&gt; Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы", —пояснил он.Как считает Кошкович, делом каждого европейца должна стать борьба с этими силами.Восьмого сентября Парламент Франции выразил недоверие правительству нынешнего премьер-министра Франсуа Байру, из-за чего тот уйдет в отставку.В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Его отставка не решила бы этих проблем, заявил Байру.Кабинет министров сформировался в конце декабря 2024-го, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
франция
будапешт
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции

Кошкович: на смену правительству во Франции придут более опасные силы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На смену французскому правительству к власти придут еще более опасные политические силы, заявил геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович в соцсети X.
“Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. <…> Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы”, —пояснил он.
Как считает Кошкович, делом каждого европейца должна стать борьба с этими силами.
Восьмого сентября Парламент Франции выразил недоверие правительству нынешнего премьер-министра Франсуа Байру, из-за чего тот уйдет в отставку.
В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Его отставка не решила бы этих проблем, заявил Байру.
Кабинет министров сформировался в конце декабря 2024-го, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
