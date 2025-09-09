"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
Кошкович: на смену правительству во Франции придут более опасные силы
© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Франции Франсуа Байру
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На смену французскому правительству к власти придут еще более опасные политические силы, заявил геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович в соцсети X.
“Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. <…> Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы”, —пояснил он.
Как считает Кошкович, делом каждого европейца должна стать борьба с этими силами.
Восьмого сентября Парламент Франции выразил недоверие правительству нынешнего премьер-министра Франсуа Байру, из-за чего тот уйдет в отставку.
В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Его отставка не решила бы этих проблем, заявил Байру.
Кабинет министров сформировался в конце декабря 2024-го, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
