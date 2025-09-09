https://ria.ru/20250909/forum-2040630740.html

Более 120 компаний АПК представят достижения на выставке в Оренбурге

Более 120 компаний АПК представят достижения на выставке в Оренбурге - РИА Новости, 09.09.2025

Более 120 компаний АПК представят достижения на выставке в Оренбурге

Более 120 компаний из 15 регионов РФ представят с 10 по 12 сентября достижения агропромышленного комплекса на выставке-форуме "Меновой двор" в Оренбурге,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:38:00+03:00

2025-09-09T11:38:00+03:00

2025-09-09T11:38:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040630447_0:39:753:462_1920x0_80_0_0_c190788be7150ffac7016c047f7275cc.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 120 компаний из 15 регионов РФ представят с 10 по 12 сентября достижения агропромышленного комплекса на выставке-форуме "Меновой двор" в Оренбурге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Площадь экспозиции выставки составит 9 тысяч квадратных метров. Выставка-форум станет центральной площадкой региона для демонстрации передовых достижений, обмена опытом и заключения контрактов в агропромышленной сфере. Так, за три дня достижения агропрома представят компании из Оренбургской области, Алтайского края, Вологодской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской области, Краснодарского и Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. В работе форума примут участие представители шести иностранных государств: Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Камерун. Гостям продемонстрируют сельхозтехнику, оборудование для животноводства, растениеводства и пищевой промышленности, а также ознакомят с оборудованием для переработки, изделиями для хранения и упаковки продукции. Отдельную гастрономическую экспозицию представят производители продуктов питания. Также будет представлена фермерская ярмарка. На уличной площадке будут продемонстрированы 20 предприятий, которые презентуют 90 единиц сельхозтехники. Центральным событием выставки станет пленарное заседание "Национальные цели АПК: ключевые тренды развития отрасли до 2030 года". В нем примут участие врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрея Аникеева. В рамках форума пройдет более 26 секций для специалистов с участием 170 спикеров по вопросам внедрения цифровых технологий; экспорту продукции на рынки приоритетных стран; развитию животноводства и овцеводства и другим знаковым вопросам. На площадке также пройдет торгово-закупочная сессия с участием федеральных торговых сетей. Программа выставки включает проведение конкурса отечественных товаропроизводителей "Наша марка" среди экспонентов. Одной из основных целей проведения конкурса является стимулирование товаропроизводителей к повышению качества и бренда продукции. Также на площадке выставки состоится церемония награждения победителей регионального этапа конкурса "100 лучших товаров". Кроме того, в дни выставки на площадке пройдет ярмарка вакансий.

https://ria.ru/20250908/forum-2040398425.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область