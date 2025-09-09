https://ria.ru/20250909/film-2040457188.html

"Ухватился за шанс". Как снимали фильм "Ворошиловский стрелок"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Фильм Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" стал культовым и до сих пор собирает миллионы просмотров. Но мало кто знает, что съемки проходили в обычной квартире, а один из актеров устроил скандал из-за финала.Что происходило за кадром легендарной картины? И почему исполнитель главной роли боялся реакции зрителей?Депутат взялся за камеруСтанислав Говорухин совмещал две карьеры — депутата и режиссера. В то время он возглавлял Комитет по культуре в Государственной думе и не снимал игровых картин уже много лет.Как рассказывает "Московский комсомолец", идея фильма родилась из желания создать нечто, что вызовет отклик в обществе. "Игровых картин не снимал уже много лет. А тут подумал: что бы такое сделать, чтобы это вызвало отклик в обществе? Очень жаль было стариков, у которых все отняли: честь, достоинство, все их сбережения. Мне случайно попалась повесть Виктора Пронина "Женщина по средам". За ее героя — человека, который может отстоять свое достоинство, — я и ухватился", — рассказывал Станислав Сергеевич.Два месяца на шедеврГрафик съемок диктовался парламентскими обязанностями. У режиссера было всего два летних месяца — время официальных каникул Госдумы. Жесткие временные рамки заставляли работать в авральном режиме.Такая спешка, как ни странно, пошла картине на пользу. Не было времени на долгие раздумья и бесконечные дубли — приходилось полагаться на интуицию и профессионализм.Дуэль двух претендентокВ роли пенсионера, вынужденного взяться за оружие, Говорухин с самого начала видел только Михаила Ульянова. Опытный артист блестяще справился с задачей, создав образ простого человека, доведенного до отчаяния.Роль внучки могла достаться совершенно другой актрисе. До финального отбора дошли две кандидатки — Анна Синякина и Юлия Началова. Обе учились в Гнесинке и не были профессиональными актрисами.Говорухин и художественный совет не могли определиться между претендентками. Тогда режиссер передал право выбора Михаилу Ульянову — пусть сам решает, с кем ему будет комфортнее играть. Ульянов выбрал Синякину.Дедушка-наставникВо время проб произошел трогательный эпизод. Анна рассказывала: "Помню, когда я зашла, Ульянов сидел, разместившись в креслице. Такой хороший, что сразу захотелось к нему подойти, рядышком сесть. Мы начали работать. Для проб взяли сцену, когда внучка, после того как ее изнасиловали, приходит домой и ее встречает дедушка. Меня просили плакать на пробах. Делали несколько дублей. Первый раз я заплакала, а второй и третий — не смогла. Все — ступор, режиссер ругается: "Ты ничего не мо-о-ожешь!" И вдруг Ульянов говорит: "Вы знаете, а я тоже никогда сам не плачу".Как пишет WomanHit, эта фраза стала началом особых отношений между актерами. Синякина позже вспоминала, что на съемках поверила — будто Ульянов действительно ее дедушка. Он опекал молодую коллегу и параллельно обучал актерскому мастерству.Съемки в режиме жесткой экономииБюджет картины был настолько скромным, что о роскошных декорациях речи не шло: вместо павильонов съемочная группа арендовала обычные квартиры в Калуге. Именно там разворачивались основные события драмы.Экономили буквально на всем. Эпизоды во дворе снимали без привлечения массовки — в кадр попадали обычные жители города, которые даже не подозревали, что участвуют в создании будущего хита.Троица "злодеев" — Башаров, Макаров и Древнов — снималась во всех эпизодах самостоятельно: в том числе в сцене, где у героя Марата Башарова между ног взрывается бутылка шампанского.Спор с режиссеромСерьезный конфликт разразился между Говорухиным и Александром Пороховщиковым. Актер, игравший отца одного из преступников, категорически не соглашался с изменениями в сценарии.Изначально полковник милиции должен был погибнуть — такой финал логично завершал историю о справедливости и возмездии. Но милиционеры, выступавшие консультантами фильма, попросили режиссера пересмотреть концовку.Пороховщиков воспринял изменения негативно. Актер был убежден, что новый финал разрушает логику повествования и снижает силу воздействия на аудиторию. Свою роль он доиграл профессионально, но на премьеру картины не пришел.Выездное заседание в кинотеатреПремьера состоялась в Доме кино, и Говорухин пригласил своих коллег-депутатов. По словам писателя Виктора Пронина, "вся Дума приехала — практически выездное заседание".Атмосфера в зале была накалена до предела. Как пишет "Московский комсомолец", депутаты сидели серьезные, "в зале искры от напряжения". Прогремел первый выстрел Ульянова. Реакция оказалась неожиданной — вся Дума поднялась и устроила овацию. Аплодировали не режиссеру, не актеру, а самому герою и его поступку.Месть на улицахПосле премьеры все трое "насильников" столкнулись с неожиданной проблемой. Зрители настолько поверили в их экранные образы, что стали враждебно реагировать на встречи в реальной жизни.Алексей Макаров, как сообщает телеканал “ТВЦ”, вспоминал: "Иду я однажды по Мосфильмовской улице, навстречу мне женщина. И эта женщина смотрит на меня, смотрит, а потом разворачивается и плюет с таким выражением лица, что понятно: я ей неприятен".Оператор фильма Геннадий Энгстрем позже признался, что актеры в какой-то степени сыграли самих себя — их характеры оказались близки к экранным персонажам.Переживания режиссераПосле премьеры на Говорухина обрушился шквал критики. Фильм назвали "подлым поступком", "призывом к бунту" и "оправданием суда Линча". Режиссер проснулся не знаменитым, а "оплеванным"."Я был растерян, не ожидал такой реакции, — делился переживаниями режиссер. — Михаил Александрович тоже очень растерялся. Наверное, думал: "Зачем я в это ввязался?" Но прошло полгода, фильм появился в прокате, и вдруг — совершенно обратная реакция. Особенно старики оценили, они ожили, почувствовали, что есть среди них люди, которые могут отстоять их достоинство. Ульянову приходили мешки писем. Он стал национальным героем — таким маршалом Жуковым в мирное время. Теперь "Ворошиловский стрелок" — моя любимая картина".

