https://ria.ru/20250909/fedorischev-2040692311.html

Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в России

Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в России - РИА Новости, 09.09.2025

Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с делегацией дипмиссий в РФ и представил потенциал региона, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:12:00+03:00

2025-09-09T15:12:00+03:00

2025-09-09T15:12:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953505503_0:220:2560:1660_1920x0_80_0_0_2909233449fb7bc946f4f3b962afc50a.jpg

САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с делегацией дипмиссий в РФ и представил потенциал региона, сообщили в пресс-службе правительства области. В Самарской области с трехдневным визитом находятся чрезвычайные и полномочные послы и высокие представители Доминиканской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Султаната Оман, Республики Руанда, Федеративной Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Республики Индия, Малайзии. "Состоялась рабочая встреча губернатора с представителями дипмиссий, в ходе которой он представил гостям социально-экономический потенциал региона. В ходе встречи было подчеркнуто, что Самарская область активно участвует в международной и внешнеэкономической повестке, способствуя укреплению дружественных отношений и расширению горизонтов экономического взаимодействия на межрегиональном уровне", - сообщили в пресс-службе правительства региона. Делегация познакомилась с туристическими возможностями и культурно-историческими объектами Самары. В год 80-летия Великой Отечественной войны акцент был сделан на истории Куйбышева (сейчас - Самара) в статусе запасной столицы в те годы. Деловая программа следующих дней включает встречи с деловым сообществом, посещение Самарского университета имени Королева, Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. "Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал роль наших ключевых партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, из стран ШОС и БРИКС в выстраивании конструктивного международного взаимодействия", - отметил Федорищев. Глава региона отметил, что Самарская область настроена на дальнейшее расширение межрегионального сотрудничества со всеми дружественными странами в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Федорищев поблагодарил представителей иностранных дипмиссий в РФ за визит и внимание к региону. Он также пригласил их поучаствовать в мероприятиях Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.

https://ria.ru/20250906/doklad-2040124141.html

https://ria.ru/20250902/svo-2039044785.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, россия