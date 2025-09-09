Рейтинг@Mail.ru
Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в России - РИА Новости, 09.09.2025
15:12 09.09.2025
Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в России
самарская область
вячеслав федорищев
россия
САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с делегацией дипмиссий в РФ и представил потенциал региона, сообщили в пресс-службе правительства области. В Самарской области с трехдневным визитом находятся чрезвычайные и полномочные послы и высокие представители Доминиканской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Султаната Оман, Республики Руанда, Федеративной Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Республики Индия, Малайзии. "Состоялась рабочая встреча губернатора с представителями дипмиссий, в ходе которой он представил гостям социально-экономический потенциал региона. В ходе встречи было подчеркнуто, что Самарская область активно участвует в международной и внешнеэкономической повестке, способствуя укреплению дружественных отношений и расширению горизонтов экономического взаимодействия на межрегиональном уровне", - сообщили в пресс-службе правительства региона. Делегация познакомилась с туристическими возможностями и культурно-историческими объектами Самары. В год 80-летия Великой Отечественной войны акцент был сделан на истории Куйбышева (сейчас - Самара) в статусе запасной столицы в те годы. Деловая программа следующих дней включает встречи с деловым сообществом, посещение Самарского университета имени Королева, Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. "Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал роль наших ключевых партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, из стран ШОС и БРИКС в выстраивании конструктивного международного взаимодействия", - отметил Федорищев. Глава региона отметил, что Самарская область настроена на дальнейшее расширение межрегионального сотрудничества со всеми дружественными странами в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Федорищев поблагодарил представителей иностранных дипмиссий в РФ за визит и внимание к региону. Он также пригласил их поучаствовать в мероприятиях Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.
самарская область
россия
самарская область, вячеслав федорищев, россия
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Россия
САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с делегацией дипмиссий в РФ и представил потенциал региона, сообщили в пресс-службе правительства области.
В Самарской области с трехдневным визитом находятся чрезвычайные и полномочные послы и высокие представители Доминиканской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Султаната Оман, Республики Руанда, Федеративной Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Республики Индия, Малайзии.
"Состоялась рабочая встреча губернатора с представителями дипмиссий, в ходе которой он представил гостям социально-экономический потенциал региона. В ходе встречи было подчеркнуто, что Самарская область активно участвует в международной и внешнеэкономической повестке, способствуя укреплению дружественных отношений и расширению горизонтов экономического взаимодействия на межрегиональном уровне", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Делегация познакомилась с туристическими возможностями и культурно-историческими объектами Самары. В год 80-летия Великой Отечественной войны акцент был сделан на истории Куйбышева (сейчас - Самара) в статусе запасной столицы в те годы. Деловая программа следующих дней включает встречи с деловым сообществом, посещение Самарского университета имени Королева, Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
"Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал роль наших ключевых партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, из стран ШОС и БРИКС в выстраивании конструктивного международного взаимодействия", - отметил Федорищев.
Глава региона отметил, что Самарская область настроена на дальнейшее расширение межрегионального сотрудничества со всеми дружественными странами в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Федорищев поблагодарил представителей иностранных дипмиссий в РФ за визит и внимание к региону. Он также пригласил их поучаствовать в мероприятиях Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.
Самарская областьВячеслав ФедорищевРоссия
 
 
