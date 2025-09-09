"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС уличили в безумных планах из-за России

https://ria.ru/20250909/evrosoyuz-2040735241.html

Лидеры Евросоюза постоянно генерируют идеи, разрушающие Европу, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:10:00+03:00

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидеры Евросоюза постоянно генерируют идеи, разрушающие Европу, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Так он прокомментировал сообщение о том, что ЕС начал обсуждать введение санкций в отношении Китая и третьих стран за покупку российских энергоресурсов."Начните опосредованную войну против крупнейшей в мире ядерной державы (России — прим. ред.), чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начните экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) (Китаем - прим. ред.) за отказ сообщить, с кем они могут торговать. У этих людей не заканчиваются великие идеи о том, как уничтожить Европу", - написал профессор.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники Евросоюза начали обсуждать возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа. При этом в статье отмечалось, что достижение прогресса по вторичным санкциям потребует поддержки Соединенных Штатов и согласования действий с ними.

