Рейтинг@Mail.ru
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС уличили в безумных планах из-за России - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/evrosoyuz-2040735241.html
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС уличили в безумных планах из-за России
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС уличили в безумных планах из-за России - РИА Новости, 09.09.2025
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС уличили в безумных планах из-за России
Лидеры Евросоюза постоянно генерируют идеи, разрушающие Европу, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:10:00+03:00
2025-09-09T17:10:00+03:00
евросоюз
европа
китай
россия
санкции
в мире
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_8986aab6c73ddb3578f4a901cd32cbba.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидеры Евросоюза постоянно генерируют идеи, разрушающие Европу, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Так он прокомментировал сообщение о том, что ЕС начал обсуждать введение санкций в отношении Китая и третьих стран за покупку российских энергоресурсов."Начните опосредованную войну против крупнейшей в мире ядерной державы (России — прим. ред.), чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начните экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) (Китаем - прим. ред.) за отказ сообщить, с кем они могут торговать. У этих людей не заканчиваются великие идеи о том, как уничтожить Европу", - написал профессор.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники Евросоюза начали обсуждать возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа. При этом в статье отмечалось, что достижение прогресса по вторичным санкциям потребует поддержки Соединенных Штатов и согласования действий с ними.
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040423586.html
https://ria.ru/20250813/kitay-2034934928.html
европа
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e9485e99abf2ba71c26f125c0fdb8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, европа, китай, россия, санкции, в мире, гленн дизен
Евросоюз, Европа, Китай, Россия, Санкции, В мире, Гленн Дизен
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС уличили в безумных планах из-за России

Дизен: у лидеров Евросоюза не заканчиваются идеи, как разрушить Европу

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидеры Евросоюза постоянно генерируют идеи, разрушающие Европу, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он прокомментировал сообщение о том, что ЕС начал обсуждать введение санкций в отношении Китая и третьих стран за покупку российских энергоресурсов.
Рабочие на участке китайско-российского газопровода Восточный маршрут - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
8 сентября, 13:51
"Начните опосредованную войну против крупнейшей в мире ядерной державы (России — прим. ред.), чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начните экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) (Китаем - прим. ред.) за отказ сообщить, с кем они могут торговать. У этих людей не заканчиваются великие идеи о том, как уничтожить Европу", - написал профессор.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники Евросоюза начали обсуждать возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа. При этом в статье отмечалось, что достижение прогресса по вторичным санкциям потребует поддержки Соединенных Штатов и согласования действий с ними.
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Китай ввел санкции против двух европейских банков
13 августа, 09:09
 
ЕвросоюзЕвропаКитайРоссияСанкцииВ миреГленн Дизен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала