Европа недостаточно сильна для переговоров по пошлинам с США, заявил Мерц

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Европа пока недостаточно сильна, чтобы на равных вести переговоры по пошлинам с США, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Я хочу, чтобы мы продолжили деэскалацию (торгового – ред.) конфликта с США и в конечном итоге надолго предотвратили его на основе стабильных, надежных договорных соглашений. Признаю, что я бы хотел другого, лучшего результата, в том числе и для нас, европейцев, в сделке (по пошлинам – ред.) с Соединенными Штатами. Но пока мы еще не настолько сильны, чтобы самостоятельно решать такие вопросы в Европе на равных", - сказал Мерц на открытии международной выставки коммерческого автотранспорта IAA MOBILITY в Мюнхене. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Необходимо усиливать промышленный потенциал и укреплять конкурентоспособность в мировых масштабах, добавил канцлер. По его словам, ориентированная на экспорт Германия зависит от открытости мировых рынков. Политик выступил за диверсификацию торговых партнерств страны, в частности, для снижения зависимости от экспорта сырья. "Мы работаем над конкретными шагами по созданию справедливых условий конкуренции, снижению зависимости и укреплению нашей устойчивости… Обеспечение промышленности критически важными сырьевыми материалами является общей задачей политики и экономики... Мы с большой озабоченностью наблюдаем за ограничениями Китая на экспорт редкоземельных металлов и, например, постоянных магнитов, - отметил Мерц. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. В начале июля министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сказал, что Германию беспокоят якобы "малопрозрачные" ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, и ЕС будет им противодействовать. Министр иностранных дел КНР Ван И в ответ заявил, что вопрос поставок редкоземельных металлов не является проблемой в отношениях между КНР и ЕС, а потребности Европы будут удовлетворены при соблюдении стандартных процедур. Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. В мае издание China Daily со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай может смягчить ограничения на экспорт редкоземельных металлов для европейских производителей полупроводников, чтобы стабилизировать глобальные промышленные цепочки.

