Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:30 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/evraev-2040782818.html
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона - РИА Новости, 09.09.2025
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона
Благодаря механизму специальных казначейских кредитов в Ярославской области закуплены автобусы для Рыбинска и выполнен капремонт более четырех километров... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:30:00+03:00
2025-09-09T20:30:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Благодаря механизму специальных казначейских кредитов в Ярославской области закуплены автобусы для Рыбинска и выполнен капремонт более четырех километров тепловой сети в Тутаеве, сообщил губернатор Михаил Евраев. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, которого цитирует пресс-служба областного правительства, в рамках соглашения по специальным казначейским кредитам регион в 2024 году получил 1 миллиард 368 миллионов рублей. "Благодаря этому механизму мы смогли закупить для Рыбинска 66 автобусов большого и среднего класса, которые уже вышли на 18 маршрутов. Также выполнили капитальный ремонт более четырех километров тепловой сети на улице Промышленной в Тутаеве, тем самым повысив надежность коммунальной инфраструктуры города", - подчеркнул глава региона. Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Ярославская область вошла в число восьми регионов страны, которые полностью выполнили программу специальных казначейских кредитов. Он отметил, что специальные казначейские кредиты, как и инфраструктурные бюджетные кредиты, признаны одними из самых востребованных и эффективных инструментов развития территорий.
https://ria.ru/20250909/dushko-2040781600.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона

Михаил Евраев рассказал о пользе казначейских кредитов для Ярославской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Благодаря механизму специальных казначейских кредитов в Ярославской области закуплены автобусы для Рыбинска и выполнен капремонт более четырех километров тепловой сети в Тутаеве, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, которого цитирует пресс-служба областного правительства, в рамках соглашения по специальным казначейским кредитам регион в 2024 году получил 1 миллиард 368 миллионов рублей.
"Благодаря этому механизму мы смогли закупить для Рыбинска 66 автобусов большого и среднего класса, которые уже вышли на 18 маршрутов. Также выполнили капитальный ремонт более четырех километров тепловой сети на улице Промышленной в Тутаеве, тем самым повысив надежность коммунальной инфраструктуры города", - подчеркнул глава региона.
Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Ярославская область вошла в число восьми регионов страны, которые полностью выполнили программу специальных казначейских кредитов. Он отметил, что специальные казначейские кредиты, как и инфраструктурные бюджетные кредиты, признаны одними из самых востребованных и эффективных инструментов развития территорий.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
План по ремонту дорог и мостов в Ярославской области выполнен почти на 80%
Вчера, 20:18
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала