https://ria.ru/20250909/evraev-2040782818.html
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона - РИА Новости, 09.09.2025
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона
Благодаря механизму специальных казначейских кредитов в Ярославской области закуплены автобусы для Рыбинска и выполнен капремонт более четырех километров... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:30:00+03:00
2025-09-09T20:30:00+03:00
2025-09-09T20:30:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Благодаря механизму специальных казначейских кредитов в Ярославской области закуплены автобусы для Рыбинска и выполнен капремонт более четырех километров тепловой сети в Тутаеве, сообщил губернатор Михаил Евраев. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, которого цитирует пресс-служба областного правительства, в рамках соглашения по специальным казначейским кредитам регион в 2024 году получил 1 миллиард 368 миллионов рублей. "Благодаря этому механизму мы смогли закупить для Рыбинска 66 автобусов большого и среднего класса, которые уже вышли на 18 маршрутов. Также выполнили капитальный ремонт более четырех километров тепловой сети на улице Промышленной в Тутаеве, тем самым повысив надежность коммунальной инфраструктуры города", - подчеркнул глава региона. Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Ярославская область вошла в число восьми регионов страны, которые полностью выполнили программу специальных казначейских кредитов. Он отметил, что специальные казначейские кредиты, как и инфраструктурные бюджетные кредиты, признаны одними из самых востребованных и эффективных инструментов развития территорий.
https://ria.ru/20250909/dushko-2040781600.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона
Михаил Евраев рассказал о пользе казначейских кредитов для Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Благодаря механизму специальных казначейских кредитов в Ярославской области закуплены автобусы для Рыбинска и выполнен капремонт более четырех километров тепловой сети в Тутаеве, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, которого цитирует пресс-служба областного правительства, в рамках соглашения по специальным казначейским кредитам регион в 2024 году получил 1 миллиард 368 миллионов рублей.
"Благодаря этому механизму мы смогли закупить для Рыбинска 66 автобусов большого и среднего класса, которые уже вышли на 18 маршрутов. Также выполнили капитальный ремонт более четырех километров тепловой сети на улице Промышленной в Тутаеве, тем самым повысив надежность коммунальной инфраструктуры города", - подчеркнул глава региона.
Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Ярославская область вошла в число восьми регионов страны, которые полностью выполнили программу специальных казначейских кредитов. Он отметил, что специальные казначейские кредиты, как и инфраструктурные бюджетные кредиты, признаны одними из самых востребованных и эффективных инструментов развития территорий.