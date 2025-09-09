Евраев рассказал о пользе специальных казначейских кредитов для региона

https://ria.ru/20250909/evraev-2040782818.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Благодаря механизму специальных казначейских кредитов в Ярославской области закуплены автобусы для Рыбинска и выполнен капремонт более четырех километров тепловой сети в Тутаеве, сообщил губернатор Михаил Евраев. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, которого цитирует пресс-служба областного правительства, в рамках соглашения по специальным казначейским кредитам регион в 2024 году получил 1 миллиард 368 миллионов рублей. "Благодаря этому механизму мы смогли закупить для Рыбинска 66 автобусов большого и среднего класса, которые уже вышли на 18 маршрутов. Также выполнили капитальный ремонт более четырех километров тепловой сети на улице Промышленной в Тутаеве, тем самым повысив надежность коммунальной инфраструктуры города", - подчеркнул глава региона. Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Ярославская область вошла в число восьми регионов страны, которые полностью выполнили программу специальных казначейских кредитов. Он отметил, что специальные казначейские кредиты, как и инфраструктурные бюджетные кредиты, признаны одними из самых востребованных и эффективных инструментов развития территорий.

