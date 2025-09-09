Рейтинг@Mail.ru
Из Иловайска в Таганрог запустят электричку - РИА Новости, 09.09.2025
07:54 09.09.2025
Из Иловайска в Таганрог запустят электричку
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Власти ДНР планируют запустить электричку из донецкого Иловайска в Таганрог Ростовской области, но нужно решить вопрос с обеспечением безопасности, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Принято решение проработать вопрос запуска электрички Таганрог - Иловайск. Мы вместе с Минтрансом и с железной дорогой Новороссии прорабатываем вопрос с силовиками, вопрос безопасности", - сказал Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Власти ДНР планируют запустить электричку из донецкого Иловайска в Таганрог Ростовской области, но нужно решить вопрос с обеспечением безопасности, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ.
"Принято решение проработать вопрос запуска электрички Таганрог - Иловайск. Мы вместе с Минтрансом и с железной дорогой Новороссии прорабатываем вопрос с силовиками, вопрос безопасности", - сказал Чертков.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков
Вчера, 05:23
 
