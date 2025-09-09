Из Иловайска в Таганрог запустят электричку

https://ria.ru/20250909/elektrichka-2040586819.html

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Власти ДНР планируют запустить электричку из донецкого Иловайска в Таганрог Ростовской области, но нужно решить вопрос с обеспечением безопасности, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Принято решение проработать вопрос запуска электрички Таганрог - Иловайск. Мы вместе с Минтрансом и с железной дорогой Новороссии прорабатываем вопрос с силовиками, вопрос безопасности", - сказал Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

