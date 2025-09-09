Рейтинг@Mail.ru
10:45 09.09.2025 (обновлено: 10:46 09.09.2025)
СМИ: экс-глава службы безопасности WhatsApp подал в суд на Meta*
СМИ: экс-глава службы безопасности WhatsApp подал в суд на Meta*
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший глава службы безопасности WhatsApp Аттаулла Бейг подал иск в суд на владеющую мессенджером компанию Meta*, обвинив ее в игнорировании "систематических нарушений в сфере кибербезопасности", а также предоставлении ряду сотрудников неограниченного доступа к данным пользователей, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск. "Бывший сотрудник принадлежащего Meta* Platforms Inc. WhatsApp подал иск в федеральный суд, заявив, что он неоднократно поднимал вопросы кибербезопасности мессенджера с руководством, но его игнорировали и действовали против него", - говорится в материале агентства. По словам Бейга, в 2021 году он выявил "систематические нарушения в сфере кибербезопасности" мессенджера, которые представляли серьезный риск для данных пользователей. По утверждению Бейга, он обнаружил, что около 1,5 тысячи сотрудников мессенджера располагали неограниченным доступом к пользовательским данным и могли перемещать или красть их незамеченными. Он пытался сообщить о своих опасениях руководству, но был проигнорирован. Бейг утверждает, что ответом Meta* на его действия была плохая оценка его работы, а в конечном счете увольнение. "К сожалению, это знакомая тактика, при которой бывший сотрудник, которого уволили за неудовлетворительную работу, делает искаженные публичные заявления, которые представляют тяжелый труд нашей команды в ложном свете", - приводит Блумберг комментарий представителя WhatsApp Карла Вуга. По данным агентства, в иске Бейг также заявил, что около 100 тысяч пользователей мессенджера ежедневно сталкиваются с кражей аккаунта. При этом другой представитель WhatsApp Зейд Альсава заявил, что настоящей должностью Бейга было менеджер по разработке программного обеспечения, отмечает Блумберг. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший глава службы безопасности WhatsApp Аттаулла Бейг подал иск в суд на владеющую мессенджером компанию Meta*, обвинив ее в игнорировании "систематических нарушений в сфере кибербезопасности", а также предоставлении ряду сотрудников неограниченного доступа к данным пользователей, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск.
"Бывший сотрудник принадлежащего Meta* Platforms Inc. WhatsApp подал иск в федеральный суд, заявив, что он неоднократно поднимал вопросы кибербезопасности мессенджера с руководством, но его игнорировали и действовали против него", - говорится в материале агентства.
По словам Бейга, в 2021 году он выявил "систематические нарушения в сфере кибербезопасности" мессенджера, которые представляли серьезный риск для данных пользователей. По утверждению Бейга, он обнаружил, что около 1,5 тысячи сотрудников мессенджера располагали неограниченным доступом к пользовательским данным и могли перемещать или красть их незамеченными. Он пытался сообщить о своих опасениях руководству, но был проигнорирован. Бейг утверждает, что ответом Meta* на его действия была плохая оценка его работы, а в конечном счете увольнение.
"К сожалению, это знакомая тактика, при которой бывший сотрудник, которого уволили за неудовлетворительную работу, делает искаженные публичные заявления, которые представляют тяжелый труд нашей команды в ложном свете", - приводит Блумберг комментарий представителя WhatsApp Карла Вуга.
По данным агентства, в иске Бейг также заявил, что около 100 тысяч пользователей мессенджера ежедневно сталкиваются с кражей аккаунта.
При этом другой представитель WhatsApp Зейд Альсава заявил, что настоящей должностью Бейга было менеджер по разработке программного обеспечения, отмечает Блумберг.
WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
