Египет обратился в СБ ООН из-за открытия эфиопской плотины

Египет обратился в СБ ООН после официального открытия эфиопской плотины на Ниле
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Египет направил обращение в Совет Безопасности ООН из-за официального открытия эфиопской плотины "Возрождение", сообщило министерство иностранных дел страны.
Во вторник премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед торжественно открыл самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле, строительство которой привело к разногласиям с Египтом и Суданом.
"Арабская Республика Египет направила сегодня, 9 сентября, обращение председателю Совета Безопасности ООН после недавних событий на Голубом Ниле и организации Эфиопией мероприятия, на котором в нарушение международного права было объявлено о завершении строительства и вводе в эксплуатацию плотины", - говорится в заявлении МИД Египта.
В заявлении подчеркивается, что с момента начала строительства Эфиопией плотины и в течение последних лет Каир проявлял максимальную сдержанность и выбирал дипломатию.
Согласно заявлению, Египет не приемлет односторонние меры Эфиопии на Ниле и оставляет за собой право принять все меры в рамках международного права и устава ООН для защиты своих экзистенциальных интересов.
