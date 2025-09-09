https://ria.ru/20250909/efiopiya-2040655285.html
Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС
2025-09-09T13:14:00+03:00
2025-09-09T13:14:00+03:00
2025-09-09T14:32:00+03:00
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед открыл самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле."Эта плотина — свидетельство нашей решимости использовать ресурсы Эфиопии на благо наших граждан и региона", — заявил он.Он заверил, что плотина стабилизирует речные потоки, уменьшит наводнения, будет способствовать экономической интеграции без ущерба для Египта и Судана.Абий Ахмед назвал ГЭС символом единства Эфиопии и ее национальных достижений, подчеркнув потенциал в аспекте расширения доступа к электроэнергии внутри страны и обеспечения экспорта в государства Восточной Африки. На церемонии присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали, Южного Судана. Строительство гидроэлектростанции завершили без обращения к западным кредиторам.Египет и Судан высказывали опасения, что запуск ГЭС приведет к нехватке воды в этих странах, расположенных ниже по течению Нила. Попытки воздействовать на строительство посредством переговоров и обращений в СБ ООН и Лигу арабских государств не возымели успеха. Премьер-министр Эфиопии настаивает, что реализация проекта не нанесет ущерба Египту и Эфиопии.
ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение") — плотина стоимостью 4,2 миллиарда долларов, ее строительство началось в 2011 году. Гидроэлектростанция обладает мощностью 5150 мегаватт, ее резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды.
Он заверил, что плотина стабилизирует речные потоки, уменьшит наводнения, будет способствовать экономической интеграции без ущерба для Египта и Судана.
Абий Ахмед назвал ГЭС символом единства Эфиопии и ее национальных достижений, подчеркнув потенциал в аспекте расширения доступа к электроэнергии внутри страны и обеспечения экспорта в государства Восточной Африки. На церемонии присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали, Южного Судана. Строительство гидроэлектростанции завершили без обращения к западным кредиторам.
Египет и Судан высказывали опасения, что запуск ГЭС приведет к нехватке воды в этих странах, расположенных ниже по течению Нила. Попытки воздействовать на строительство посредством переговоров и обращений в СБ ООН и Лигу арабских государств не возымели успеха. Премьер-министр Эфиопии настаивает, что реализация проекта не нанесет ущерба Египту и Эфиопии.