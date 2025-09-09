https://ria.ru/20250909/efiopiya-2040655285.html

Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС

Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС

Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед открыл самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед открыл самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле."Эта плотина — свидетельство нашей решимости использовать ресурсы Эфиопии на благо наших граждан и региона", — заявил он.Он заверил, что плотина стабилизирует речные потоки, уменьшит наводнения, будет способствовать экономической интеграции без ущерба для Египта и Судана.Абий Ахмед назвал ГЭС символом единства Эфиопии и ее национальных достижений, подчеркнув потенциал в аспекте расширения доступа к электроэнергии внутри страны и обеспечения экспорта в государства Восточной Африки. На церемонии присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали, Южного Судана. Строительство гидроэлектростанции завершили без обращения к западным кредиторам.Египет и Судан высказывали опасения, что запуск ГЭС приведет к нехватке воды в этих странах, расположенных ниже по течению Нила. Попытки воздействовать на строительство посредством переговоров и обращений в СБ ООН и Лигу арабских государств не возымели успеха. Премьер-министр Эфиопии настаивает, что реализация проекта не нанесет ущерба Египту и Эфиопии.

