Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС
13:14 09.09.2025 (обновлено: 14:32 09.09.2025)
Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед открыл самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед открыл самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле."Эта плотина — свидетельство нашей решимости использовать ресурсы Эфиопии на благо наших граждан и региона", — заявил он.Он заверил, что плотина стабилизирует речные потоки, уменьшит наводнения, будет способствовать экономической интеграции без ущерба для Египта и Судана.Абий Ахмед назвал ГЭС символом единства Эфиопии и ее национальных достижений, подчеркнув потенциал в аспекте расширения доступа к электроэнергии внутри страны и обеспечения экспорта в государства Восточной Африки. На церемонии присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали, Южного Судана. Строительство гидроэлектростанции завершили без обращения к западным кредиторам.Египет и Судан высказывали опасения, что запуск ГЭС приведет к нехватке воды в этих странах, расположенных ниже по течению Нила. Попытки воздействовать на строительство посредством переговоров и обращений в СБ ООН и Лигу арабских государств не возымели успеха. Премьер-министр Эфиопии настаивает, что реализация проекта не нанесет ущерба Египту и Эфиопии.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время открытия самой большой в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле
© AP Photo
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время открытия самой большой в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед открыл самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле.
"Эта плотина — свидетельство нашей решимости использовать ресурсы Эфиопии на благо наших граждан и региона", — заявил он.
ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение") — плотина стоимостью 4,2 миллиарда долларов, ее строительство началось в 2011 году. Гидроэлектростанция обладает мощностью 5150 мегаватт, ее резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды.

Он заверил, что плотина стабилизирует речные потоки, уменьшит наводнения, будет способствовать экономической интеграции без ущерба для Египта и Судана.
Абий Ахмед назвал ГЭС символом единства Эфиопии и ее национальных достижений, подчеркнув потенциал в аспекте расширения доступа к электроэнергии внутри страны и обеспечения экспорта в государства Восточной Африки. На церемонии присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали, Южного Судана. Строительство гидроэлектростанции завершили без обращения к западным кредиторам.
ГЭС "Возрождение" в Эфиопии
© AP Photo
ГЭС "Возрождение" в Эфиопии
Египет и Судан высказывали опасения, что запуск ГЭС приведет к нехватке воды в этих странах, расположенных ниже по течению Нила. Попытки воздействовать на строительство посредством переговоров и обращений в СБ ООН и Лигу арабских государств не возымели успеха. Премьер-министр Эфиопии настаивает, что реализация проекта не нанесет ущерба Египту и Эфиопии.
