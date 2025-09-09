https://ria.ru/20250909/efimov-2040657910.html

Ефимов: в Новой Москве выделят 13 гектаров под жилье и производства

Ефимов: в Новой Москве выделят 13 гектаров под жилье и производства - РИА Новости, 09.09.2025

Ефимов: в Новой Москве выделят 13 гектаров под жилье и производства

В Новой Москве выделят почти 13 гектаров земли под строительство жилья и производственных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:12:00+03:00

2025-09-09T14:12:00+03:00

2025-09-09T14:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Новой Москве выделят почти 13 гектаров земли под строительство жилья и производственных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас на торги выставлено 24 участка площадью почти 13 гектаров, на которых можно построить почти 234 тысячи квадратных метров недвижимости. Среди лотов – три соглашения о реализации масштабных инвестпроектов и земля для ИЖС", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, в рамках трех масштабных инвестпроектов можно будет возвести два производства в районе Вороново общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров, а на территории Коммунарки – многофункциональный комплекс примерно на 123 тысячи "квадратов".Под ИЖС выделен 21 участок общей площадью более 2 гектаров. Там можно будет возвести частные дома и хозпостройки суммарной площадью свыше 9,2 тысячи "квадратов".Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе работают более 300 предприятий по выпуску лекарственных средств и медизделий.

https://ria.ru/20250909/efimov-2040424688.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)