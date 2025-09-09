https://ria.ru/20250909/efimov-2040657910.html
Ефимов: в Новой Москве выделят 13 гектаров под жилье и производства
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Новой Москве выделят почти 13 гектаров земли под строительство жилья и производственных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас на торги выставлено 24 участка площадью почти 13 гектаров, на которых можно построить почти 234 тысячи квадратных метров недвижимости. Среди лотов – три соглашения о реализации масштабных инвестпроектов и земля для ИЖС", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, в рамках трех масштабных инвестпроектов можно будет возвести два производства в районе Вороново общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров, а на территории Коммунарки – многофункциональный комплекс примерно на 123 тысячи "квадратов".Под ИЖС выделен 21 участок общей площадью более 2 гектаров. Там можно будет возвести частные дома и хозпостройки суммарной площадью свыше 9,2 тысячи "квадратов".Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе работают более 300 предприятий по выпуску лекарственных средств и медизделий.
