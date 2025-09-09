https://ria.ru/20250909/efimov-2040523712.html
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро
В Москве в настоящее время идет строительство сразу 17 станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Москве в настоящее время идет строительство сразу 17 станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в городе прокладывают Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро. Также возводят станцию "Достоевская" на Кольцевой и "Гольяново" Арбатско-Покровской ветки.Так, на Рублево-Архангельской линии строят восемь станций, в состав первого участка войдут станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева"."Также работы идут на первых трех станциях Бирюлевской линии. Это "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Всего, как напомнил заммэра, планы до 2030 года предусматривают возведение более 30 станций метро в Москве.Генпроектировщиком и генподрядчиком строительства метро в Москве является "Мосинжпроект", указывается в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что год назад состоялось открытие первых станций Троицкой линии метро.
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Москве в настоящее время идет строительство сразу 17 станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в городе прокладывают Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро. Также возводят станцию "Достоевская" на Кольцевой и "Гольяново" Арбатско-Покровской ветки.
Так, на Рублево-Архангельской линии строят восемь станций, в состав первого участка войдут станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".
"Также работы идут на первых трех станциях Бирюлевской линии. Это "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего, как напомнил заммэра, планы до 2030 года предусматривают возведение более 30 станций метро в Москве.
Генпроектировщиком и генподрядчиком строительства метро в Москве является "Мосинжпроект", указывается в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что год назад состоялось открытие первых станций Троицкой линии метро.