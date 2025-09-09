Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/efimov-2040523712.html
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро - РИА Новости, 09.09.2025
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро
В Москве в настоящее время идет строительство сразу 17 станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:12:00+03:00
2025-09-09T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Москве в настоящее время идет строительство сразу 17 станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в городе прокладывают Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро. Также возводят станцию "Достоевская" на Кольцевой и "Гольяново" Арбатско-Покровской ветки.Так, на Рублево-Архангельской линии строят восемь станций, в состав первого участка войдут станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева"."Также работы идут на первых трех станциях Бирюлевской линии. Это "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Всего, как напомнил заммэра, планы до 2030 года предусматривают возведение более 30 станций метро в Москве.Генпроектировщиком и генподрядчиком строительства метро в Москве является "Мосинжпроект", указывается в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что год назад состоялось открытие первых станций Троицкой линии метро.
https://ria.ru/20250908/efimov-2040406482.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52af72bd33f81e797a5df14b3279b502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро

Ефимов: в Москве одновременно строят 17 станций метро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Москве в настоящее время идет строительство сразу 17 станций метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в городе прокладывают Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро. Также возводят станцию "Достоевская" на Кольцевой и "Гольяново" Арбатско-Покровской ветки.
Так, на Рублево-Архангельской линии строят восемь станций, в состав первого участка войдут станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".
"Также работы идут на первых трех станциях Бирюлевской линии. Это "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего, как напомнил заммэра, планы до 2030 года предусматривают возведение более 30 станций метро в Москве.
Генпроектировщиком и генподрядчиком строительства метро в Москве является "Мосинжпроект", указывается в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что год назад состоялось открытие первых станций Троицкой линии метро.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Ефимов: по 11 проектам КРТ в Москве построят жилье по реновации, соцобъекты
8 сентября, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала