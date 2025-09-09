https://ria.ru/20250909/dvoynik-2040673079.html

Русский Дауни и третий Петров: наши "двойники" голливудских звезд

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Природа любит удивлять. Иногда она создает поразительно похожих людей в разных точках планеты. Поклонники находят удивительные совпадения между российскими и западными актерами, публикуют фото рядом и спорят в комментариях. Кого из наших звезд чаще всего сравнивают с западными коллегами? И что скрывается за внешним сходством?Марк Эйдельштейн и Тимоти ШаламеМарк Эйдельштейн покорил Голливуд в прошлом году. Комедийно-драматическая лента Шона Бейкера "Анора" с его участием принесла актеру и его коллеге Юре Борисову всемирную славу. Поклонницы в России и других странах тут же отметили схожесть Эйдельштейна с американским актером французского происхождения Тимоти Шаламе.Совпадение не только внешнее — оба стали мировыми звездами благодаря фестивальному кино о сложных чувствах. Шаламе прославился после меланхоличной драмы "Назови меня своим именем", получив номинацию на "Оскар". Эйдельштейн стал сенсацией после того, как "Анора" взяла главный приз Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". Неудивительно, что западная пресса уже окрестила Марка "русским Тимоти Шаламе".Колин Фаррелл и Петр ФедоровПетра Федорова сравнивают с Колином Фарреллом. Поначалу в "Обитаемом острове" актер был почти лысым, позже отрастил бороду, стал носить более длинную прическу и сходство стало заметным.Оба актера — бунтари и мастера перевоплощений с похожей карьерной траекторией. Фаррелл прошел путь от голливудского "плохого парня" до номинанта на "Оскар" за драматическую роль в "Банши Инишерина".Федоров тоже постоянно меняет амплуа — от героя блокбастера "Сталинград" до сложного персонажа в авторском кино "Дуэлянт". Оба доказали, что они больше чем просто красивые лица.Ваня Дмитриенко и Эван ПитерсВаня Дмитриенко обрел популярность после выхода трека "Венера-Юпитер" в 2021 году. За неделю его прослушали свыше трех миллионов человек. В декабре того же года Дмитриенко получил национальную премию "Золотой граммофон", став самым юным обладателем награды за всю ее историю.Парень не только поет, но и снимается в кино: "Плакса", "Иван Васильевич меняет все" и "Родком". Пока фильмография Вани не такая обширная, но это вопрос времени.Поклонники сравнивают его с Эваном Питерсом. При всей внешней схожести, их амплуа — полные противоположности. Ваня Дмитриенко — романтический герой. Эван Питерс же — признанный мастер мрачных и пугающих образов. Мировую славу ему принесли роли маньяков и призраков в "Американской истории ужасов" и, конечно, леденящее кровь перевоплощение в серийного убийцу Джеффри Дамера.Джейк Джилленхол и Дмитрий ЧеботаревДмитрий Чеботарев из сериала "Вампиры средней полосы" и фильма "Майор Гром. Чумной доктор" часто напоминает зрителям Джейка Джилленхола, особенно когда американский актер носит бороду.Их объединяет и умение играть персонажей "с двойным дном". Но пути к славе разные. Джилленхол — наследник голливудской династии (отец — режиссер, мать — сценарист), известный своими шокирующими физическими трансформациями для ролей (от истощенного стрингера в "Стрингере" до накачанного боксера в "Левше"). Чеботарев — звезда "новой волны" российского кино, пришедший из классической театральной школы МХТ имени Чехова.Гарик Харламов и Мэтт ДэймонГарика Харламова в шутку часто сравнивают с Мэттом Дэймоном из-за схожих черт лица, носа, глаз.Но характеры у них кардинально разные. Харламов — лицо Comedy Club, известный комик. Его жизнь регулярно попадает в сводки светской хроники. Дэймон предпочитает спокойный образ жизни, редко появляется в прессе.Карьеры развивались в разных направлениях. Харламов — звезда "разговорного" юмора. Дэймон — обладатель "Оскара" за лучший сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг".Екатерина Вилкова и Аманда СейфридВнешность Екатерины Вилковой часто сравнивают с Амандой Сейфрид. Обе прославились благодаря съемкам в сериалах, причем в практически идентичных амплуа.Различие в том, что Сейфрид боится выступать на сцене. Пробились в кино они по-разному. Вилкова — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике из Нижнего Новгорода. Сейфрид начала карьеру моделью довольно рано, в 11 лет, а в 15 стала сниматься на телевидении в сериалах "Пока вращается мир" и "Все мои дети".Александр Петров и Шон ЭшморАлександр Петров прославился игрой в драме "Лед", а Шон Эшмор исполнил роль Человека-Льда в супергеройской серии фильмов "Люди Икс".У канадского актера Шона Эшмора есть брат-близнец Аарон Эшмор, который тоже актер. Так что в мире есть целых три "Петрова", двое из которых — канадцы. И все трое снимаются в кино.Борис Хвошнянский и Роберт Дауни-младшийБорис Хвошнянский заслужил прозвище "русский железный человек". При внешней схожести жизненные пути — зеркальные противоположности.Дауни-младший прошел через тюрьму и наркозависимость, а затем совершил легендарный камбэк. Хвошнянский же — представитель питерской театральной школы, уважаемый "король российских сериалов" со стабильной и безупречной карьерой без громких скандалов.Орландо Блум и Сэм НикельСэм Никель (настоящее имя — Артур Гальченко) регулярно слышит сравнения с Орландо Блумом. В сериале "ЧОП" эту схожесть даже обыгрывали. Сам Никель честно признается: "Я похож на Блума? Да ну, вы шутите!", но фанаты продолжают сравнивать их фото.Блум вытянул золотой билет, получив роли Леголаса во "Властелине колец" и Уилла Тернера в "Пиратах Карибского моря" почти одновременно в начале карьеры. Эти франшизы принесли ему мировую известность.Никель — представитель нового поколения, чья популярность построена на интернет-юморе и комедийных сериалах. Разные времена, разные пути к зрительской любви.

