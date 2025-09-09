https://ria.ru/20250909/dushko-2040781600.html

План по ремонту дорог и мостов в Ярославской области выполнен почти на 80%

План по ремонту дорог и мостов в Ярославской области выполнен почти на 80% - РИА Новости, 09.09.2025

План по ремонту дорог и мостов в Ярославской области выполнен почти на 80%

План по ремонту дорог и мостов по госпрограмме "Развитие дорожного хозяйства" в Ярославской области уже выполнен почти на 80 процентов, сообщил заместитель... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:18:00+03:00

2025-09-09T20:18:00+03:00

2025-09-09T20:18:00+03:00

ярославская область

ярославская область

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. План по ремонту дорог и мостов по госпрограмме "Развитие дорожного хозяйства" в Ярославской области уже выполнен почти на 80 процентов, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. По данным пресс-службы областного правительства, заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко выступил на заседании профильного комитета региональной думы. Душко рассказал, что в этом году на финансирование дорожной деятельности в Ярославской области предусмотрено 19,2 миллиарда рублей, из которых 17,9 миллиарда рублей – по госпрограмме "Развитие дорожного хозяйства". В ее рамках планируется привести в нормативное состояние 104 километра муниципальных дорог и более 160 – региональных. Еще около 126 километров дорог будет отремонтировано "картами", большей частью – за счет лимитов 2026 года. Кроме того, отметил Душко, организован капремонт пяти мостов, который завершится в 2026 году: через реку Катку в Угличском округе, Нерль – в Переславль-Залесском, Устье – в Борисоглебском, Ильдь – в поселке Новый Некоуз. Также работы проведут на мосту через реку Сить в Некоузском округе. "В целом мероприятия программы по ремонту дорог и мостов выполнены на 78,6%", - подчеркнул Душко. По его словам, дорожная деятельность в Ярославской области ведется в тесной связке с другими государственными программами, направленными на развитие сельских территорий, городской среды, экономики и туризма региона. "Это обеспечивает комплексный подход к повышению доступности и качества транспортной сети. Правительство области продолжит контролировать ход работ и своевременное использование средств, а также оказывать поддержку муниципалитетам в подготовке и реализации дорожных проектов. В планах – сохранение динамики работ до конца года и завершение ключевых объектов", - подчеркнул Душко.

https://ria.ru/20250909/sotsobekty-2040691135.html

https://ria.ru/20250908/yaroslavl-2040546803.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, дороги