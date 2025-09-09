https://ria.ru/20250909/dushko-2040781600.html
План по ремонту дорог и мостов в Ярославской области выполнен почти на 80%
2025-09-09T20:18:00+03:00
ярославская область
Душко: ремонт дорог и мостов в Ярославской области выполнен почти на 80%
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. План по ремонту дорог и мостов по госпрограмме "Развитие дорожного хозяйства" в Ярославской области уже выполнен почти на 80 процентов, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
По данным пресс-службы областного правительства, заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко выступил на заседании профильного комитета региональной думы.
Душко рассказал, что в этом году на финансирование дорожной деятельности в Ярославской области предусмотрено 19,2 миллиарда рублей, из которых 17,9 миллиарда рублей – по госпрограмме "Развитие дорожного хозяйства". В ее рамках планируется привести в нормативное состояние 104 километра муниципальных дорог и более 160 – региональных. Еще около 126 километров дорог будет отремонтировано "картами", большей частью – за счет лимитов 2026 года.
Кроме того, отметил Душко, организован капремонт пяти мостов, который завершится в 2026 году: через реку Катку в Угличском округе, Нерль – в Переславль-Залесском, Устье – в Борисоглебском, Ильдь – в поселке Новый Некоуз. Также работы проведут на мосту через реку Сить в Некоузском округе.
"В целом мероприятия программы по ремонту дорог и мостов выполнены на 78,6%", - подчеркнул Душко.
По его словам, дорожная деятельность в Ярославской области ведется в тесной связке с другими государственными программами, направленными на развитие сельских территорий, городской среды, экономики и туризма региона.
"Это обеспечивает комплексный подход к повышению доступности и качества транспортной сети. Правительство области продолжит контролировать ход работ и своевременное использование средств, а также оказывать поддержку муниципалитетам в подготовке и реализации дорожных проектов. В планах – сохранение динамики работ до конца года и завершение ключевых объектов", - подчеркнул Душко.